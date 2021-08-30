Погибшим оказался начальник караула СПЧ-3 Сергей Заикин, передает Informburo.kz.

На месте взрыва в Жамбылской области сапёры обнаружили тело ещё одного человека, сообщила пресс-служба МЧС РК.

"Сапёрами Министерства обороны обнаружено тело ещё одного человека, личность которого устанавливается. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло пятнадцати человек", – сообщили в МЧС.

Позже в министерстве сообщили, что родные опознали погибшего.

"Родные опознали тело, найденного на месте взрыва в Жамбылской области. Им оказался начальник караула СПЧ-3 Заикин Сергей Владимирович", – говорится в сообщении МЧС.

Сейчас продолжаются поиски ещё одного пропавшего.

Родным и близким военнослужащих, спасателей и пожарных, погибших при взрывах и пожаре вручили государственные награды.

26 августа около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, загорелся склад, произошло несколько взрывов.