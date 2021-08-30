Число погибших при взрывах в Жамбылской области увеличилось до 15. Родным погибших вручили госнаграды
Погибшим оказался начальник караула СПЧ-3 Сергей Заикин, передает Informburo.kz.
На месте взрыва в Жамбылской области сапёры обнаружили тело ещё одного человека, сообщила пресс-служба МЧС РК.
"Сапёрами Министерства обороны обнаружено тело ещё одного человека, личность которого устанавливается. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло пятнадцати человек", – сообщили в МЧС.
Позже в министерстве сообщили, что родные опознали погибшего.
"Родные опознали тело, найденного на месте взрыва в Жамбылской области. Им оказался начальник караула СПЧ-3 Заикин Сергей Владимирович", – говорится в сообщении МЧС.
Сейчас продолжаются поиски ещё одного пропавшего.
Родным и близким военнослужащих, спасателей и пожарных, погибших при взрывах и пожаре вручили государственные награды.
26 августа около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, загорелся склад, произошло несколько взрывов.
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