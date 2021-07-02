Приговор озвучили в СМУС Костанайской области сегодня, 2 июля. Жителя п. Киевский Узункольского района Жанибека Майлыбаева обвиняли в убийстве его односельчанина - сотрудника филиала ТОО «Олжа Агро» Александра Ладуды.

Суд приговорил Жанибека Майлыбаева к 11 годам лишения свободы с пожизненным лишением права на управление автомобиля / Кадр из видео

В прениях 30 июня гособвинитель просила приговорить Майлыбаева к 12 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности с пожизненным лишением управлением транспортным средством.



- Жанибека Майлыбаева признать виновным в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 1 ст. 99 УК РК (убийство) и ч. 1 ст. 346 УК РК (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения) и назначить ему наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы по ст. 99 ч.1 УК РК и в виде одного года лишения свободы по ст. 346 ч. 1 УК РК с пожизненным лишением права управлять транспортным средством, - зачитал приговор судья Жолдыбай МЕТАЕВ.

По совокупности уголовных правонарушений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности с пожизненным лишением права управления транспортным средством.

Суд удовлетворил гражданский иск Ольги Ладуды, матери погибшего и взыскал с осужденного в ее пользу 247 969 тенге в счет возмещения имущественного ущерба, 600 000 тенге в счет возмещения расходов на участие представителя в суде и 10 млн тенге в счет компенсации морального вреда.

Согласно материалам дела, 27 октября 2020 года между Майлыбаевым и Ладудой завязалась драка в столовой, принадлежащей ТОО «Олжа Агро». Ее причина - летний конфликт, в котором один водитель не уступил дорогу другому. После небольшой драки на первом этаже столовой разборки продолжились возле машины потерпевшего, из которой, по версии обвинения, Майлыбаев взял биту и нанес смертельные раны Ладуде. На застолье также присутствовали их коллеги Сергей Костенко, Аян Каратай, Дмитрий Кучин и Нурлан Абельдинов. Родственники убитого считают, что Александра убивали несколько человек, причем его сначала пытали.

- Вина осужденного была полностью доказана как его показаниями, так и показаниями свидетелей, а также материалами уголовного дела, в том числе и заключениями судебных экспертиз, - подчеркнул судья. - Напомню, что в ходе досудебного расследования по делу было проведено 16 различных судебных экспертиз и исследований. Одна комплексная экспертиза с эксгумацией трупа Ладуды была проведена уже в ходе судебного разбирательства.

Суд признал смягчающим обстоятельством наличие у Майлыбаева малолетнего ребенка, отягощающим - совершение им убийства в состоянии алкогольного опьянения.

- Согласно материалам дела, Майлыбаев ранее судимости не имел, по месту жительства и работы характеризуется положительно. С учетом установленных по итогам судебного разбирательства обстоятельств суд назначил наказание, - пояснил Метаев. - Прокурор просила в прениях назначить 12 лет лишения свободы. Санкция ст. 99 ч. 1 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, а санкция ст. 346 ч.1 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере 5 000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо же привлечения к общественным работам на 1 200 часов, либо ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью.

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