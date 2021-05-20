Уголовное дело в отношении жителя п. Кировский Узункольского района Жанибека Майлыбаева, который обвиняется в жестоком убийстве сотрудника филиала ТОО «Олжа Агро» Александра Ладуды, продолжили рассматривать в СМУС Костанайской области 19 мая.

Согласно материалам дела, 27 октября 2020 года между Майлыбаевым и Ладудой завязалась драка в столовой, принадлежащей ТОО «Олжа Агро». После небольшой драки на первом этаже столовой разборки продолжились возле машины потерпевшего, из которой, согласно версии обвинения, Майлыбаев взял биту и нанес смертельные удары Ладуде. Родственники убитого считают, что Александра убивали несколько человек, причем сначала его пытали.

Последнее судебное заседание по этому делу прошло 7 апреля, после чего по ходатайству адвоката потерпевших произвели эксгумацию тела Ладуды. Ожидание результатов экспертизы заняло несколько недель. 19 мая судья огласил результаты: у убитого была открытая черепно-мозговая травма, возникшая в результате удара тупым твердым предметом. Предмет мог быть небольшого размера и веса, предположительно, бита. Обнаружены травмы голени острым колото-режущим предметом, есть другие повреждения, нанесенные деревянной палкой, возможно, черенком.

После оглашения результатов экспертизы в суде допросили свидетеля Сергея КОСТЕНКО. Именно он 27 октября позвал отмечать покупку машины в столовую нескольких друзей, в том числе еще одного свидетеля - Каратая. Тот сказал, что придет с Жанибеком Майлыбаевым, Костенко не возражал.

Сергей Костенко рассказал в суде, почему не разнял дерущихся Ладуду и Майлыбаева

- С нами был также Дмитрий Кучин, которого, как я слышал, Майлыбаев и попросил пригласить Александра Ладуду, - сообщил суду Сергей Костенко. - Ладуда пришел позже всех, за столом все было нормально, конфликта между Майлыбаевым и Ладудой не было. Он начался, когда мы спустились в тамбур на первый этаж столовой. Точнее, я услышал, как они начали бороться, потом увидел пятна крови. Мы попытались с Кучиным их успокоить, но они не отреагировали. Тогда решили, что они разберутся сами, поднялись наверх. Когда спустились, их уже не было. Машины Ладуды, которая стояла на улице, тоже.

По словам Костенко, он вместе с Кучиным начал вытирать капли крови на полу. Вытирал половой тряпкой и растаявшим снегом, а также тюлем, который валялся на полу, возможно потому, что его сорвали дерущиеся. На вопрос адвоката потерпевшего, почему Костенко не разнял дерущихся, он ответил, что был пьян и боялся, что только усугубит конфликт.

- Кто же знал, что дойдет до убийства! - сказал Костенко. - Если бы мы знали, что такое произойдет, то, конечно, разняли бы их.

На вопрос государственного обвинителя, зачем они вытирали кровь, Костенко ответил, что он был организатором мероприятия, а следующий день был рабочим. Молодые люди не хотели, чтобы кровь увидели другие сотрудники.

Однако допрошенная в качестве свидетеля уборщица столовой ТОО «Олжа Агро» Лариса ЛЫТНЕВА сообщила суду, что увидела «затертые пятна крови», как только пришла на работу.

Бывшая уборщица столовой рассказал в суде, что сразу заметила «затертые пятна крови»

- Ведра, тряпки и швабры у меня стоят в прачечной, ключи от нее только у меня, - сказала Лытнева. - Я все это взяла и вошла в тамбур на первый этаж. Сразу бросились в глаза пятна крови на полу и на стенах. На стенах они были примерно на уровне одного метра от пола. Они были как бы размытые, затертые.

Еще одна свидетельница, сотрудница ТОО «Олжа-Ряжское» Юлия МАЛЕНКО пояснила, что рано утром 28 октября видела автомобиль Александра Ладуды:

Свидетель Юлия Маленко видела белую «Ниву» Ладуды рано утром 28 октября

- Это было около 7 утра. Я пошла на задний двор, примерно в 100 метрах от моего дома стояла белая «Нива» Ладуды. Потом я увидела силуэт человека, но я не узнала его и не поняла, кто это был.

Много вопросов задавали родственники погибшего. До этого в своих показаниях в суде они утверждали, что у Александра Ладуды был конфликт с одним из сотрудников и директором филиала «Олжи Агро» и якобы имелся компромат о хищениях зерна. По версии родственников, из-за этого и завязался конфликт между Ладудой и Майлыбаевым. Была даже информация, что сразу после произошедшего директора Узункольского филиала ТОО «Олжа Агро» уволили.

Поэтому «НГ» попросила генерального директора ТОО «Олжа Агро» Айдарбека ХОДЖАНАЗАРОВА прокомментировать эту ситуацию.

- Я лично разговаривал с директором филиала, тогда он не был уволен. Он не в курсе этого конфликта, - сообщил Ходжаназаров. - Да, был ряд хищений, по этим хищениям давно ведутся уголовные дела, но это было в другом районе. Мы заинтересованы в честном разбирательстве. Более того, мы готовы сотрудничать с родственниками, готовы вести с ними диалог. Пусть они обратятся и скажут, кого именно подозревают в хищениях зерна! Мы даже готовы оказать им поддержку в этом вопросе и ни в коем случае не будем противодействовать. Наша компания сама заинтересована, чтобы выявить такие факты. Но на самом деле с трудом верится, что люди могли пойти на такое. У нас же бандиты не работают. У нас 7 000 работников, это 7 000 историй в день, какие из них могут выплыть, сложно сказать. В этом году я сам буду больше времени проводить в Узункольском районе, потому что это один из самых сложных районов для нас. В любое время готов побеседовать с семьей Ладуды, чтобы вместе в этом разобраться. Мы заинтересованы в гласном, открытом расследовании.

Кадр из видео