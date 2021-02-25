Предварительное слушание по делу в отношении жителя п. Кировский Жанибека МАЙЛЫБАЕВА, обвиняемого в убийстве своего односельчанина Александра Ладуды, прошло в СМУС Костанайской области 24 февраля.

Жанибек Майлыбаев (внизу) признал вину частично / Кадр из видео

27 октября 2020 года Майлыбаев выпивал с друзьями в столовой, расположенной в здании ТОО "Олжа-Агро", поводом стала покупка автомобиля одним из друзей. Когда все были уже в сильном подпитии, подсудимый попросил одного из друзей позвонить Ладуде и позвать его в кафе.

- Майлыбаев вспомнил о конфликте, который произошел между ним и Ладудой летом, когда один не уступил дорогу другому, - зачитала обвинительное заключение гособвинитель Мариям СУЛЕЙМЕНОВА. - Ладуда в это время отдыхал со своей девушкой, но после звонка согласился приехать в кафе. На месте он присоединился к отдыхающим, выпил, а после у них начался словесный конфликт. Разбираться Майлыбаев и Ладуда продолжили на первом этаже здания, а потом решили поехать на окраину поселка - в здание ТОО «Олжа-Агро», где Ладуда работал наладчиком.

В здании ТОО «Олжа-Агро», по версии обвинения, Майлыбаев ударил Ладуду в нос, отчего у того пошла кровь. Затем, заметив ведро с водой, вылил его на Ладуду, «чтобы остудить его эмоции», а после заставил отмыть пол от крови. Потом разборки продолжились возле машины Ладуды, из которой он взял биту и нанес несколько ударов Майлыбаеву по рукам и ногам. Майлыбаев выхватил биту из рук Ладуды и ударил его по ребрам, отчего последний упал на землю.

«В состоянии алкогольного опьянения и на почве неприязни у Майлыбаева внезапно возник умысел на убийство Ладуды, - указано в обвинительном заключении. - Тогда он взял биту и нанес ему еще несколько ударов. В итоге Ладуда скончался на месте от закрытой черепно-мозговой травмы. Осознав свое преступное деяние и раскаявшись, Майлыбаев сел в автомобиль Ладуды и поехал в Узункольский отдел полиции, в котором признался в убийстве. Майлыбаев также обвиняется в нарушении Правил дорожного движения, так как сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и к тому же на тот момент был лишен права управлять автомобилем на три года».

Жанибек Майлыбаев вину признал частично.

- Я был вынужден нанести телесные повреждения Ладуде в целях самозащиты, - сообщил он суду.

Адвокат потерпевшей стороны Нурлан ЕРЕЖЕПОВ категорически не согласился с квалификацией обвинения и подал ходатайство о возвращении дела в прокуратуру на дополнительное расследование.

- Следственные действия и экспертизы были проведены поверхностно, - заявил Ережепов. - В обвинительном заключении сказано, что Ладуда выпил вместе с подсудимым и его друзьями. Однако в моче погибшего не было обнаружено алкоголя, что говорит о том, что он был трезв. Обвинение утверждает, что Майлыбаев облил Ладуду водой, чтобы тот успокоился. Но тот был трезв, а Майлыбаев пьян, у кого было больше эмоций? К тому же одежда погибшего была абсолютно сухая. Если бы на него вылили ведро с водой, она была бы мокрой и замерзла с учетом времени года. Обвинение утверждает, что биту Ладуда взял из своего авто, однако никто из свидетелей не сказал, что она у него была. Зато один из друзей подсудимого заявил, что видел биту именно у Майлыбаева. Но самое главное, что на теле убитого были обнаружены следы от колото-режущих предметов, которые никак нельзя было нанести деревянной битой. Однако следствие вообще проигнорировало это, указав, что убийство совершалось только битой.

Потерпевшая сторона также считает, что убийство произошло не возле автомобиля, а в самом здании филиала ТОО «Олжа-Агро», о чем свидетельствует большое количество крови и следы волочения на полу. Адвокат указал еще на ряд нестыковок в расследовании.

- Мы считаем, что Майлыбаев взял вину на себя, чтобы увести от ответственности других участников преступления, - отметил Ережепов.

Прокурор возразила против этого ходатайства, пояснив, что все сомнительные моменты должны исследоваться в ходе главного судебного разбирательства. С ней согласился и адвокат подсудимого.

Судья в удовлетворении ходатайства отказал, сообщив, что возвращение на доследование возможно при существенных нарушениях и невозможности их устранения в ходе главного судебного разбирательства.

Обстоятельства дела будут исследованы в ходе ГСР, которое судья назначил на 9 марта.