Костанайский пенсионер Фазыл Тажубаев пытается доказать, что размещение торговых мощностей в районе Центрального рынка на тротуарах и тем более на дороге незаконно. Он просит суд признать неправомерными действия двух акимов Костаная, которые ради этого санкционировали изменение целевого назначения земельных участков, в частности, земель общего пользования. Неоднократные обращения в акимат, в органы по контролю за использованием земель результата не дали. В самом же акимате Тажубаеву посоветовали обратиться в суд.

Фазыл Тажубаев считает, что защищает права многих костанайцев

В феврале 2021 года суд пенсионер проиграл. Из трех ответчиков - акимата города, отдела земельных отношений, управления по контролю за использованием и охраной земель - присутствовал лишь представитель одного. Третьи лица вообще не явились. Иск об оспаривании решений и действий (бездействия) госорганов и должностных лиц по изменению целевого назначения земель общего пользования и предоставления их для коммерческих целей суд не удовлетворил. Основание - Тажубаев упустил срок для обращения в суд. Надо было уложиться в три месяца с того момента, как ему «стало известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов».

Пенсионер это решение обжаловал, настаивая на том, что защищает отнюдь не только свои интересы, и уж точно не материальные. На заседании апелляционной коллегии областного суда, которое состоялось 19 мая, все ответчики отсутствовали, на этот раз даже одного представителя не было на связи. Председательствующий расценил это как неуважение к суду. Выслушав доводы Тажубаева, своим постановлением коллегия вернула дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Фото из архива «НГ»

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