«НГ» несколько лет отслеживает развитие событий вокруг торговых площадок в районе «зеленого» базара, как до сих пор называют его костанайцы. Группа жителей из ближних домов поднимала вопрос о том, что существующее размещение рыночных мест нарушает права горожан на безопасную и комфортную жизненную среду. Дело дошло до суда.

Даже не верится, что когда-то проезд по улице Шевченко в районе базара был в два раза шире / Фото Ксении РЕБИК

Проблема в том, что изначально расположенный между улицами Победы и Шевченко рынок прирос множеством рядов, бутиков, отдельных рынков. Часть из них стоит на тротуарах, а также на участке улицы, который до начала нулевых являлся проезжим. А потом половину асфальтированного дорожного пространства занял рынок «Салтанат», который остается там и по сей день.

В сентябре 2019 года и сентябре 2020-го от лица инициативной группы в «НГ» обращался пенсионер Фазыл ТАЖУБАЕВ. Журналисты вместе с ним ходили по базарам и базарчикам, фиксируя очевидное: под торговлю городская власть отдала земли общего пользования. И это со временем реально стало приносить массу неудобств окружающим. Естественная нехватка парковочных мест заставляет тех, кто приезжает отовариться, оккупировать дворы окрестных домов. В городе стало в разы больше транспорта, а улица Шевченко пропускает его тонким ручейком. А по улице Победы, на участке, прилегающем к рынку, тротуар то очень узкий, то его нет вообще. Все потому, что на большей его части стоят торговые палатки. Пенсионеры говорили о постоянном провоцировании в этих местах нарушений ПДД, об антисанитарии вокруг многочисленных рынков, а главное - о том, что городской акимат цивилизовать здесь инфраструктуру и не собирается. Наоборот, дал разрешение на месте платной стоянки открыть новые торговые мощности.

Недовольные обращались в акимат, в земельные ведомства, в прокуратуру вплоть до Генеральной. Редакция, разбираясь с обращением пенсионеров, также делала запрос в акимат Костаная. И выяснила, что кусок дороги на улице Шевченко был сначала арендован ОАО «Камкор», а затем и продан в те же частные руки. При всей абсурдности того, что сумела провернуть власть, она подстраховалась - изменила целевое назначение участка.

В соответствии с этим постановлением дорога на ул. Шевченко стала территорией рынка

Дорога, согласно постановлению № 353 от 29.03.2005 года за подписью акима Костаная Нуралы Садуакасова, стала делимым земельным участком площадью 0,4 га, предназначенным «для обслуживания розничного непродовольственного рынка». Продал ее город за сумму меньше миллиона - 989 412 тенге. Произошло все при полном согласии земельной комиссии.

Куски тротуара по ул. Победы уже другой градоначальник Базыл Жакупов в октябре 2017 года и в сентябре 2018 года отдал в аренду Естаю Сейтмагамбетову и ТОО «Сауда Орталыгы ЛТД» сроком на пять лет. Для размещения временных торговых объектов. В сущности, Жакупов предыдущую аренду новым постановлением продлил. По датам видно, что это уже до 2022-го и 2023 годов.

Тротуар на ул. Победы заканчивается на остановке. Дальше - торговые ряды / Фото Ксении РЕБИК

Не добившись толку на месте, пенсионер Тажубаев обратился в Генеральную прокуратуру РК. Ему 15.09.2020 года письмом № 2-010346-20-53492 ответил и. о. начальника службы защиты общественных интересов Р. Смагулов. Сообщил, «что еще не исчерпана возможность разрешения поднимаемых вопросов уполномоченными органами на местах».

- Получив такой ответ, я 20 января 2021 года записался на прием к акиму Костаная Кайрату Ахметову, - сообщил «НГ» Тажубаев. - И он, и его заместитель Касымов признали, что действия прежних руководителей акимата сегодня приносят массу проблем жителям города. Но сказали, что изменить что-либо они не могут. Рекомендовали обратиться в суд, что я и сделал 5 февраля.

Суд пенсионер проиграл. Очень быстро. Планировалось, что будет предварительное заседание, однако сразу прошло основное слушание. Из трех ответчиков - акимат города, отдел земельных отношений, управление по контролю за использованием и охраной земель - присутствовал лишь представитель одного. Третьи лица вообще не явились. Иск об оспаривании решений и действий (бездействия) госорганов и должностных лиц по изменению целевого назначения земель общего пользования и предоставления их для коммерческих целей суд не удовлетворил. Основание - Тажубаев упустил срок для обращения в суд. Надо было уложиться в три месяца с того момента, как ему «стало известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов».

- Эта норма о сроке исковой давности не распространяется на требования по защите нематериальных благ и личных неимущественных прав, - прокомментировал пенсионер «НГ» свою позицию. - При этом суд уточнял ведь мои требования на заседании. И я отвечал, что никаких материальных требований нет, я прошу в интересах неограниченного круга лиц покончить с беспределом, творящимся на городской территории в районе Центрального рынка. И перечислял, что я и другие люди, которые подписывали коллективное обращение, понимаем под беспределом.

С решением суда первой инстанции истец категорически не согласен, направляет на него апелляционную жалобу.