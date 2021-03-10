Как сообщила пресс-служба ДП Костанайской области, Ермек Омаров "не раз был в поле зрения полиции".

Ермек Омаров /Фото предоставлено Дианой АБДРАХМАНОВОЙ

- В частности, 8 февраля 2021 года пульт на 102 поступило сообщение от Дианы Абдрахмановой, она сообщала, что бывший гражданский муж вломился в квартиру и разбивает стекла, - отмечается в комментарии ведомства. - Затем от нее поступило заявление: «Прошу оградить меня от противоправных действия моего бывшего супруга Е. Омарова и в целях обеспечения моей безопасности вынести защитное предписание, так он систематически приходи ко мне, устраивает скандалы, ведет себя агрессивно и причиняет мне моральное и психологическое давление".

В полиции отмечают, что после заявления Абдрахмановой было вынесено защитное предписание и Ермеку Омарову запретили в течение месяца приближаться к гражданской жене и разговаривать с ней по телефону.

Кроме того, по информации ДП, Ермек Омаров состоял на пробационном контроле, так как был осужден 20 октября 2020 года Бостандыкским районным судом Алматы к одному году ограничения свободы по ст. 188 УК РК (кража).

Также в пресс-службе сообщили, что 29 августа 2020 года мать Абдрахмановой обратилась с заявлением о том, что Омаров не возвращает долг в сумме 150 000 тенге. А в Северном отделе полиции сейчас расследуется уголовное дело в отношении Омарова о некачественном предоставлении услуг и причинении вреда здоровью.

Напомним, Ермек Омаров был застрелен своим одноклассником, полицейским Русланом Клышевым 8 марта. В полиии сообщали, что Омаров имеет судимость. Позже коллеги и родственники врача сказали корреспонденту "НГ", что полиция и СМИ сгущают краски.