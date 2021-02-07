Если вы живете в Костанайской области, не являетесь профессиональным журналистом, но хотите рассказать об интересных событиях, которые происходят рядом с вами, то проект "Гражданские журналисты" - для вас.

Участник проекта "Гражданские журналисты" в 2020 году - блогер из Кушмуруна Юрий Каталевич /Фото из личного архива

Если вы человек с активной гражданской позицией, который хочет повлиять на решение важных общественных проблем в Костанайской области и в Казахстане, то этот проект - для вас.

Если вы хотите научиться основам журналистики, чтобы в будущем привлекать своими публикациями в соцсетях внимание читателей, этот проект - тоже для вас.

И, наконец, если вы - из таких людей, сотрудники редакции "Нашей Газеты" будут счастливы видеть вас в своей команде.

Кандидаты, которые будут отобраны редакцией, смогут пройти бесплатный курс обучения, а также публиковать свои материалы на всех информационных площадках «Нашей Газеты» и - что немаловажно - получать за них гонорары.

Чтобы стать участником проекта, заполните эту анкету до 25 февраля 2021 года.



Вопросы можно задать по телефону редакции 8 (7142) 53-69-95, 53- 51-51 или написать на редакционный WhatsApp +7-747-907-57-92.

Проект "Гражданские журналисты" реализуется в рамках Центральноазиатской программы MediaCAMP Internews in Kazakhstan при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). "Наша Газета" принимает участие в нем уже второй год.

В 2020 году мы пригласили к сотрудничеству 10 претендентов, заполнивших анкеты. До финала дошли шестеро и трое из них были особо отмечены организаторами проекта. В номинации «Мы вместе», посвященной материалам о пандемии, лучшей признали статью Ольги СИДОРОВОЙ «Дневник пациента провизора «Ковид-2». В номинации «Нас бьют, мы летаем» победил блогер из Кушмуруна Юрий КАТАЛЕВИЧ с серией материалов о забастовке на заводе по ремонту тепловозов и последующем восстановлении предприятия. А лучшим гражданским журналистом был признан Евгений ПОЛУЯНОВ. Также с нами активно и плодотворно работали Бахыт АХМЕТОВ, Александр АБИШЕВ и Полина ВЕРТИЛЕЦКАЯ.