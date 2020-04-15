Бастующие рабочие ТОО Asmadin Project в Кушмуруне отправлены в вынужденный отпуск

Шесть дней рабочие предприятия, занимающегося ремонтом тепловозов в Казахстане, отказывались работать, прежде чем руководство ТОО, дислоцирующееся в Алматы, не выплатит им задолженность по зарплате. По заявлению работников предприятия, уже почти год как задержки зарплат стали нормой. В момент, когда терпение рабочих лопнуло, предприятие не платило им за труд 3-4 месяца.

Факт задолженности не отрицает и директор кушмурунского филиала Asmadin Project Абдугажир АМАНБАЕВ, который заявил корреспонденту «НГ» 9 апреля, что ситуация начала меняться. И действительно, 11 апреля сотрудникам объявили, что головное предприятие выделило 25 млн тенге на погашение долга. Этих денег хватило, чтобы погасить долги за декабрь 2019 и январь 2020 года.

Однако работники предприятия заявили, что будут продолжать забастовку, пока с ними полностью не рассчитаются. Они утверждают, что с 2017 года предприятие не делает пенсионных отчислений.

С декабря не получает зарплату и инженерно-технический состав филиала.

Интересно, что после выхода информации о ситуации на заводе 10 апреля и обнародования видеозаписи собрания коллектива, 11-го на предприятии появляется приказ о запрете пользования на территории предприятия сотовыми телефонами, подписанный директором филиала.

На очередном общем собрании рабочие заявили также, что отказываются понимать, почему приезжим специалистам (на заводе вахтовым методом работают специалисты из Атырау, Рудного) оказывается предпочтение.

- Мне, сварщику с большим стажем, начисляют 5 500 тенге, а приезжий сварщик получает около 8 000 тенге за смену. Да еще нам задерживают, а приезжие отработали 15 дней и получили зарплату, - заявил один из рабочих на собрании. Его поддержали, отметив, что к тому же приезжим оплачивается проезд в оба конца.

13 апреля на очередном общем собрании директор филиала зачитал приказ о временном роспуске рабочих в связи с режимом ЧП в Казахстане. Однако приказ людям на руки не выдали. На следующий день, 14 апреля, рабочие пришли на предприятие, чтобы выяснить что же будет дальше. На это директор филиала заявил, что они все находятся вынужденном отпуске до конца апреля и пообещал добиваться выплаты зарплаты за март. При этом на просьбы ознакомиться с приказом администрация филиала не отреагировала. Документ рабочие так и не увидели.

- Мы в курсе конфликта на предприятии, - сообщил гражданскому журналисту «НГ» руководитель отдела контроля трудовых отношений ГУ «Управление по инспекции труда акимата Костанайской области» Виктор ГУРИН.

По его словам, инспектор управления уже выехал в Кушмурун.

Филиал Asmadin Project и ранее задерживал зарплату, на предприятие даже накладывались штрафные санкции.