Вновь начал работу Кушмурунский завод по ремонту тепловозов в Костанайской области

Тепловозоремонтный завод, рабочие которого в апреле бастовали из-за задержки зарплаты и были отправлены в бессрочные отпуска, заработал. Некогда главное предприятие Кушмуруна пытается встать на ноги.

- Конечно же, если бы я знал реальную ситуацию на заводе, то никогда не согласился вернуться, - говорит вновь назначенный директор Валентин ЗОРЕНКО. - В первый рабочий день пошел долгожданный затяжной дождь и крыша «поехала», а если точнее - полностью залило водой кузнечный и другие цеха. И это при том, что рабочие находились в режиме забастовки. Некому и нечем было все это устранять.

Валентин Зоренко - ветеран предприятия, который в свое время проработал тут 50 лет и знает все тонкости процесса. Ему предстоит поставить на ноги уникальный завод, необходимый железным дорогам Казахстана, который погряз в долгах и практически остановился.

В данное время рабочие на своих рабочих местах, задолженность по зарплате выплачена. В августе предприятие из Кушмурунского филиала ТOO Asmadin Project переименовано в Кушмурунский ТРЗм и и пытается заново запустить производство.

Пришли на помощь старые проверенные кадры, запустили производство. Изменили график работы, более приемлемый и для производства, и для рабочих. Вернулись специалисты: опытный дизелист, сварщики, токарь. В первую очередь взялись восстанавливать станки, приспособления для ремонта.

В дожди выяснилось, что крыша течет и цеха с оборудованием затопило. Пришлось экстренно ремонтировать

Запустили столовую: пирожки из яблок (сад заложили на территории завода когда-то) и чай - нехитрый обед, но недавно еще и этого элементарного не было.

Завод тянут на дно прежние долги. Никак поблажек по их отсрочке получить не получается.

Предприятию отключили воду, но там отремонтировали насос и запустили свою заброшенную скважину питьевой воды. Старые долги за канализацию, накопившиеся за несколько лет, привели к отключению цехов от централизованного сброса стоков. Завод просил об отсрочке, но коммунальщики вновь навстречу не пошли. За это время ТРЗм вырыл септики и перешел на автономную канализационную сеть.

Директор Кушмурунского ТРЗм пока давать комментарии и делать прогнозы не хочет:

- Вот как только пойдет оплата за отремонтированные тепловозы, начнем закрывать все задолженности, вот тогда и поговорим, - обещает новый руководитель.