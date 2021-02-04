Визит мониторинговой группы и журналиста в караоке-бар Jon Snow поздно вечером 29 января закончился скандалом. "НГ" попыталась выяснить, что именно там произошло, у участников конфликта. Тем более, что после первой публикации об этом ЧП один из охранников заведения сам предложил рассказать свою версию.

Наряд полиции приехал вечером 29 января в караоке-бар Jon Snow по вызову журналиста /Фото ДП Костанайской области

Как сообщили 30 января в ДП Костанайской области, охранники заведения силой вытолкали на улицу двух сотрудниц акимата Костаная, а у журналиста, которая наблюдала за работой проверяющих, забрали сотовый телефон. Журналист и вызвала наряд полиции, когда ей все-таки вернули мобильник.

- В настоящее время всем действиям уже дается правовая оценка, - отметили 30 января в департаменте полиции. - В частности, в отношении двух охранников, которые применили силу к сотрудникам мониторинговой группы, уже начато досудебное расследование по статье 114 УК РК «Неосторожное причинение вреда здоровью». В рамках расследования будут назначены экспертизы.

Но 1 февраля статью по делу переквалифицировали на ст. 252 УК РК (превышение полномочий служащими частных охранных служб). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 5 тысяч МРП либо лишение свободы до 5 лет. Кроме того, проверяется факт воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

Согласно информации ДП, члены мониторинговой группы выяснили, что в караоке-баре находилось в момент их визита более 60 человек, в том числе дети. По факту нарушения карантинных мер и нахождения несовершеннолетних в развлекательном заведении в ночное время собраны административные материалы. В отношении родителей несовершеннолетней составлен административный протокол по ст. 442 ч. 1 КоАП РК «Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях». К ответственности привлекается и администратор заведения за то, что в нем находились подростки.

В составе мониторинговой группы были руководитель отдела предпринимательства Илона Тимошенко и руководитель отдела внутренней политики Асем Ещанова.

- В этот клуб почти невозможно попасть никак, потому что клиенты заходят то ли по паролям, то ли по звонку на определенный номер, - рассказала «НГ» об этом рейде корреспондент ИА «ТоболИнфо» Александра СЕРГАЗИНОВА. - Мы подъезжаем к бару и видим трех девушек, которые бегут к одной из двери Jon Snow. Я, Асем и Илона проскакиваем в эту дверь, а полиция и операторы не успели. Девушек пропустили вперед, а нас остановили в коридоре.

По словам Сергазиновой, она попросилась в туалет и прошла чуть дальше.

- После того как Асем представилась, их начали выталкивать. Кто-то из охранников узнал меня и сказал, чтобы тоже вытолкали, - вспоминает журналист. - Я села на скамейку, полезла в сумку за телефоном и служебным удостоверением. Жилет с надписью «Пресса» был у меня под курткой, так как поверх он просто не налезал. Охранник, теперь, после очной ставки, я знаю, что его зовут Максат, выхватил у меня телефон, кинул в сторону сумку. Если честно, тогда я думала только о том, чтобы попасть в туалет. Этот Максат дал команду: «Выкидываем их через задний двор!» Полиция в тот момент находилась у главного хода, откуда мы зашли. Их не пускали.

Ещанову и Тимошенко без труда вытолкали на улицу. Сергазинова сопротивлялась, потому что охранники не отдавали ей сотовый телефон.

Кадр из видео

- После коронавируса у меня уже 4 месяца болит правая рука, - рассказала Сергазинова. - Поэтому, когда охранники схватили меня, было очень больно, и я неестественно громко орала. Они вытолкали нас на крышу пристройки и попытались спустить по пожарной лестнице. Моя нога провалилась сквозь решетчатую лестницу, они пытались меня вытащить и вытолкать, пинали, чтобы закрыть дверь. Хорошо, что Асем успела все заснять на камеру сотового телефона. После меня доставили в травмпункт. Я уже несколько дней сижу на больничном и восстанавливаюсь.

Полицейские установили, что внутри караоке-бара было более 60 человек, в том числе дети /Кадр из видео

После первых публикаций в Интернете о произошедшем в комментариях высказался охранник караоке-бара Jon Snow Станислав КУЗНЕЦОВ: «Этих женщин никто не бил, их просто вывели из заведения. Женщина-журналист расцарапала шею моему напарнику и сбила его с ног. При входе они не сказали, что с мониторинговой группы, были без масок и просто пролетели мимо нас. Все просьбы о том, чтобы они мирно вышли из помещения, игнорировали. Также с ними не было представителей власти. И то, что пишут в новостях, - 50% клевета. А вот по поводу «изолировать от общества» я согласен, только не насчет меня и напарника, а насчет этой женщины-журналиста, потому что из-за нее и ее личных обид будут страдать невинные 2 человека, выполняющие свою работу».

«НГ» предложила Кузнецову ответить на вопросы, возникшие после прочтения его комментария. Он согласился, но на следующий день на связь так и не не вышел. Мы также попытались связаться с руководством караоке-бара Jon Snow, но контактный телефон, указанный на странице заведения в соцсетях, отключен.

Теперь разбираться в этой истории будет суд. "НГ" намерена следить за процессом.

Напомним, что еще до этого инцидента ДСЭК обратился в суд с требованием приостановить деятельность караоке-бара Jon Snow на 3 месяца за регулярные нарушения режима карантина. 2 февраля судья полностью удовлетворил этот иск.