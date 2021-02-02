Решение по иску департамента санитарно-эпидемиологического контроля к ИП Туребековой, которой принадлежит караоке-бар Jon Snow, СМЭС вынес сегодня, 2 февраля. Суд полностью удовлетворил иск и приостановил деятельность заведения на три месяца.

- Решение суда незамедлительно привести к исполнению, - сообщил судья Азамат БОЛАТУЛЫ. - Я согласился с доводами истца, что заведение неоднократно нарушало карантинный режим. Это послужило поводом для закрытия. Исполнительный лист уже выписан.

Прения по этому делу также прошли сегодня. Представитель истца, специалист ДСЭК ссылалась на Кодекс о здоровье. Ее поддержала представитель акимата Костанайской области Тамаша СУРАГАНОВА.

- Согласно ст. 82 Кодекса о здоровье населения и в случае угрозы здоровью и жизни население предприниматели обязаны приостанавливать деятельность, - пояснила она. - Караоке-бар как раз таки представляет угрозу для здоровья населения, что подтверждается имеющимися в деле рапортами полиции. Систематические нарушения доказывают и последние события в Jon Snow, о которых написали все СМИ. Что касается приостановления деятельности на три месяца, то мы просим применить аналогию права. Согласно ст. 48 Административного Кодекса деятельность заведений останавливают на три месяца. Это разумный срок, поэтому просим закрыть заведение именно на это время.

Слева направо, сверху вниз: судья, владельца караоке-бара, представитель акимата, прокурор

Прокурор уточнила, что в Кодексе о здоровье говорится о самостоятельном приостановлении деятельности заведением в случае угрозы и жизни населению, а не по суду

- Если они самостоятельно не приостановили, то просим сделать это суд, - уточнила Сураганова.

Несмотря на это, прокурор в прениях просила отказать ДСЭК в удовлетворении иска, ссылаясь на то, что подавать иск о приостановлении деятельности можно только после предъявления официальных актов, к которым относятся предписания. Jon Snow ни одного предписания не получил, поэтому ДСЭК не имеет права требовать приостановить его деятельность. Однако судья полностью согласился с доводами истца и вынес решение о приостановлении.