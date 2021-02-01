Об этом сегодня, 1 февраля, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. Уголовное дело, досудебное расследование по которому еще ведется, переквалифицировано на ст. 252 УК РК (превышение полномочий служащими частных охранных служб). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 5 тысяч МРП, либо лишение свободы до 5 лет. Кроме того, проверяется факт воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

Напомним, вечером 29 января, охрана караоке-бара Jon Snow жестко воспрепятствовала работе мониторинговой группе. Двое охранников вывели представителей акимата из бара с применением физической силы. Кроме того, они нанесли телесные повреждения журналисту, которая была в составе группы.

- По данному факту 30 января 2021 года полицией в отношении двух 23–летних подозреваемых, начато досудебное расследование. Первоначально факт был зарегистрирован по статье 114 УК РК «Неосторожное причинение вреда здоровью». В дальнейшем уголовное дело переквалифицировано на статью 252 УК РК «Превышение полномочий служащими частных охранных служб», - сообщили сегодня в пресс-службе ДП. - Также составлены административные протоколы по статье 132 КоАП РК «Допущение нахождения несовершеннолетнего в увеселительном заведении». Собран материал по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и направлен для принятия решения в органы СЭС.