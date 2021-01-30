В Костанае охранники караоке-бара вечером 29 января жестко воспрепятствовали работе мониторинговой группы, при этом у представителя прессы забрали сотовый телефон.

Фото предоставили в ДП Костанайской области

Как сообщили в ДП Костанайской области, при проведении рейда сотрудники мониторинговой группы столкнулись с воспрепятствованием их деятельности. Сообщение об этом поступило на номер 102. На место прибыли наряды полиции.

"В настоящее время всем действиям уже дается правовая оценка. - отметили в ведомстве. - В частности, в отношении двух охранников, которые применили силу к сотрудникам мониторинговой группы уже начато досудебное расследование по статье 114 УК РК «Неосторожное причинение вреда здоровью». В рамках расследования будет назначены экспертизы".

Мониторинговая группа, в состав которой входили три женщины, выяснила, что в караоке-баре находилось более 60 человек, в том числе несовершеннолетние. По факту нарушения карантинных мер и нахождения несовершеннолетних в развлекательном заведении в ночное время в увеселительном заведении собраны административные материалы.

В отношении родителей несовершеннолетней составлен административный протокол по ст. 442 ч.1 КоАП РК «Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях». К ответственности привлекается и администратор заведения - за то, что в заведении находились подростки.

Костанайская область находится в красной зоне с января 2021 года. С начала года к ответственности привлечено 211 нарушителей карантинного режима, сообщили в полиции.

В ведомстве пояснили, что мониторинговую группу сопровождал сотрудник полиции, задачей которого было обеспечивать безопасность членов группы. Однако в караоке-бар пропустили только мониторинговую группу, а полицейский остался снаружи и не смог пресечь действия охранников.

Как стало известно "НГ", инцидент произошел в караоке-баре Jon Snow примерно в 23 часа. Напомним, что департамент санитарно-эпидемиологического контроля уже обратился с иском о приостановлении деятельности этого заведения в Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области. Причина иска - неоднократное нарушение карантинных мер.