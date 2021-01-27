Первые слушания на процессах в отношении владельцев двух караоке-баров Baker Street и Jon Snow прошли в Специализированном межрайонном суде по экономическим делам 26 января. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля требует приостановить деятельность этих заведений. Оба собственника не признают претензий со стороны ДСЭК и считают, что иски должны быть отозваны. Рассматривают иски разные судьи.

«Атамекен» на стороне Baker Street

Заседание в отношении владельца караоке-бара Baker Street, индивидуального предпринимателя Михаила ШВЕЦА прошло утром 26 января. В его заведении, как заявили представители ДСЭК, регулярно проводились массовые мероприятия в запрещенное главным санитарным врачом области время суток.

Владелец Baker Street неоднократно платил штрафы за нарушения карантина / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Нарушения были выявлены в ходе проверок мониторинговых групп, - пояснила в суде ведущий специалист ДСЭК Маржан БИРМАГАМБЕТОВА. - В караоке-баре проводились массовые мероприятия, несмотря на ограничительные меры, за что владелец заведения был неоднократно оштрафован. Считаем, что такие нарушения приводят к массовому распространению коронавирусной инфекции и угрожают здоровью граждан, поэтому просим приостановить деятельность Baker Street на 3 месяца.

Адвокат Марат ШУАКПАЕВ, защищающий права владельца заведения, отметил, что не понимает, почему ДСЭК хотят приостановить деятельность его подзащитного, когда за все нарушения он уже заплатил штрафы. Более того, протоколы по административным правонарушениям Швец подписывал без участия адвоката.

- За нарушения карантинного режима, о которых говорит представитель ДСЭК, Швец несколько раз платил штрафы на сумму свыше 1 млн тенге, - пояснил Шуакпаев. - Так вдобавок к этому его бизнес хотят просто закрыть на три месяца! Причем нет никаких доказательств о систематических нарушениях и о том, что деятельность караоке-бара угрожает здоровью граждан, как заявлено в иске. ИП Швец является субъектом малого бизнеса, который и так страдает из-за карантинных мер и ограничений. Глава государства не раз говорил о том, что в пандемию нужно защищать малый бизнес. Неужели ДСЭК и прокуратура хотят пойти против политики государства?

Сторону предпринимателя в суде принял и представитель костанайской РПП «Атамакен» Ренат ДАВЛЕТПАЕВ.

Представитель РПП «Атамекен» (снизу первый справа) встал на сторону Baker Street / Кадр из видео

- На каком основании вы требуете приостановить деятельность заведения? - поинтересовался он. - Мониторинговая группа несколько раз фиксировала нарушения, но не выписала ни одного предписания. Хотя приостановление деятельности возможно только на основании невыполненного предписания. Вы обвиняете Baker Street в нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия, но фактически хотите приостановить их за нарушение ограничительных мер. Может, вы вообще отзовете иск?

- Это было бы самым правильным! - отозвался адвокат Шуакпаев.

Однако представитель ДСЭК однозначно заявила: «Иск отзывать не намерены».

- Когда вы подписывали административные протоколы об уплате штрафов, в них была графа о том, что в адвокате и переводчике вы не нуждаетесь, вы с этим согласились, и что все права вам разъяснены, - обратилась Маржан Бирмагамбетова к ответчику.

Адвокат парировал, что его подзащитный не юрист, а мониторинговая группа просто воспользовалась его «правовым нигилизмом». Кроме того, Марат Шуакпаев потребовал, чтобы представитель ДСЭК предоставила пофамильный список проверяющих, которые входили в мониторинговую группу при посещении Baker Street. Маржан Бирмагамбетова обещала предоставить фамилии всех, кто участвовал в мониторинге, на следующее судебное заседание.

Чего не знает Jon Snow?

Такие же исковые требования представитель ДСЭК предъявила и к владелице караоке-бара Jon Snow Бибигуль КАРАБЕКОВОЙ. Судебное заседание по этому заведению состоялось 26 января, после обеда.

Хозяйка караоке-бара Jon Snow выплатила 50% от первого штрафа и подала жалобу по второму / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



- В иске мы просим приостановить деятельность заведения на 3 месяца в связи с систематическими нарушениями карантинного режима, которые выявила мониторинговая группа, - пояснила на втором процессе Маржан Бирмагамбетова. - В начале октября в Jon Snow проводилось массовое мероприятие с участием 50 человек, что является нарушением постановления главного санитарного врача. Позже мониторинговая группа обнаружила в караоке-баре около 30 человек, которые находились там в запрещенное время. За это владелец заведения была привлечена к административной ответственности.

Бибигуль Карабекова пояснила, что согласилась только с первым нарушением и оплатила штраф в размере 319 470 тенге - 50% от общей суммы административного взыскания. На второй протокол она подала апелляционную жалобу.

- У нас в заведении было не 30 человек, как указала мониториговая группа, а 15, - пояснила в суде Карабекова. - Систематических нарушений не было. Никаких доказательств о том, что это не так, у мониторинговой группы нет. Все требования мы выполняем, везде стоят антисептики, официанты и администраторы всегда в масках и перчатках. В первый раз, когда мы признали нарушение, штраф я оплатила. Во второй раз мониторинговая группа взяла объяснительные с официанта и администратора о том, почему у них не было перчаток. Но, когда я пришла в суд, меня обвинили в том, что у нас проходило коллективное мероприятие, хотя в караоке-баре было несколько человек. Поэтому я и подала апелляционную жалобу, а теперь хотят еще и приостановить деятельность моего заведения! Прошу суд справедливо разобраться во всем.

Судья Азамат БОЛАТУЛЫ поинтересовался у представителя ДСЭК, на основании какого документа они просят приостановить деятельность Jon Snow. И почему именно на три месяца? Представитель ДСЭК пояснила: по согласованию с руководством выбрали оптимальный срок, чтобы не нанести ущерб бизнесу, но и наказать за нарушения.

Судья (слева вверху) спросил, на каком основании ДСЭК просит приостановить деятельность Jon Snow на три месяца / Кадр из видео

- Почему тогда не на один месяц или два? - спросил судья. - И по какой норме закона заявлено требование о приостановлении деятельности?

- Свои требования мы основываем на ст. 38 «Кодекса о здоровье», - объяснила представитель ДСЭК. - Считаем, три месяца достаточно. Нарушение мы усматриваем в том, что работало в неположенное время. Приостановив деятельность заведения, мы устраним это нарушение.

На уточняющие вопросы участников процесса Маржан Бирмагамбетова ответила, что внутренних документов или приказов, на которых основано требование о приостановлении деятельности караоке-бара на три месяца, нет. Практики приостановления у ДСЭК тоже нет, есть только исковые требования. Судья попросил к следующему заседанию предоставить постановление главного санитарного врача и конкретный его пункт, который нарушил Jon Snow, и более конкретно обосновать, почему деятельность должна быть приостановлена именно на три месяца.

Иски о приостановлении деятельности сразу трех костанайских караоке-баров представители ДСЭК подали еще в декабре прошлого года. Основанием для исков к караоке-барам Baker Street, Jon Snow и «Облака» послужило неоднократное нарушение режима карантина. Дело владельца караоке-бара «Облака» начнут рассмотривать 28 января.

Продолжение процессов по всем трем заведениям состоится в конце января - начале февраля.