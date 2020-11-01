Это, а также место своего проживания Куандык Испергенов озвучил на своей странице в Instagram. Заработная плата у нового градоначальника несколько выше, чем у предыдущего, а проживает он теперь в том же городе, за которой несет ответственность.

Фото из архива "НГ"

- Уважаемые рудничане! Спасибо за ваш интерес к моей странице. После назначения меня на должность акима Рудного, мой дайрект завален вопросами различного характера. Многих интересует моя заработная плата и место проживания моей семьи. Ранее уже сообщал, что перевёз свою семью в Рудный и проживаем в 20 микрорайоне. Моя зарплата, после обязательных отчислений достигает, чуть больше 390 тыс.тенге, - написал он.

Отметим, что заработная плата его предшественника Бахыта Гаязова в апреле 2020 составляла 375 тыс тенге после всех вычетов, а проживал он в Костанае.

Также в посте Куандык Испергенов затронул наболевший вопрос всех рудничан - мусорные свалки.

- Но сегодня я хотел бы поговорить о нашей с вами культуре порядка и чистоты. Проживая в многоквартирном доме, о мусорных свалках знаю не понаслышке. Утром и вечером обхожу рядом стоящие дворы и удивляет тот факт, что мусорные баки пустые, а рядом лежит груда мусора, - написал он. - Обвинить какое-нибудь учреждение, конечно же, легче всего, но думаю, каждый житель должен начинать с себя и своей семьи. Если это дети не доносят в контейнер свой мусор, то научить его этому в доме.

Испергенов отметил, что не снимает ответственности с обслуживающих организаций, КСК и акимата, но призвал к ответственности недобросовестных граждан.

- Ведь вы и сами часто пишете, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят! - завершил свой пост аким.

Напомним, Куандык Испергенов занял должность акима Рудного 5 октября До этого он занимал должность акима района им. Беимбета Майлина.

До него должность акима занимал Бахытжан Гаязов. Он подал в отставку в коне сентября. Причиной стало осуждение по коррупционной статье акима поселка Качар Армана Алдонгарова. 29 сентября аким области Архимед Мухамбетов подписал заявление Гаязова.