Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов по согласованию с депутатами Рудненского городского маслихата назначил своим распоряжением и представил местному активу нового акима Рудного Куандыка Испергенова. Об этом сегодня сообщила пресс-служба акима области.

Куандык Хайдарович Испергенов родился 8 июля 1970 года в селе Аккарага Житикаринского района Костанайской области. Имеет два высших образования. Окончил Рудненский индустриальный институт по специальности «инженер-строитель» и Костанайскую социальную академию по специальности «юрист».

Ранее занимал должность акима района им. Беимбета Майлина.