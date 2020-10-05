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Назначен новый аким города Рудного
5 октября 2020, 17:33 | Государство
Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов по согласованию с депутатами Рудненского городского маслихата назначил своим распоряжением и представил местному активу нового акима Рудного Куандыка Испергенова. Об этом сегодня сообщила пресс-служба акима области.
Куандык Хайдарович Испергенов родился 8 июля 1970 года в селе Аккарага Житикаринского района Костанайской области. Имеет два высших образования. Окончил Рудненский индустриальный институт по специальности «инженер-строитель» и Костанайскую социальную академию по специальности «юрист».
Ранее занимал должность акима района им. Беимбета Майлина.
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