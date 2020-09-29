Аким Рудного Бахытжан Гаязов подал в отставку. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе акима области сегодня, 29 сентября.

Фото из архива "НГ"

- Гаязов действительно подал в отставку, аким области поддержал это решение, - подтвердили в пресс-службе. - По согласованию с Администрацией президента РК аким Рудного с 29 сентября освобождён от занимаемой должности.

Временно исполняющей обязанности градоначальника назначена заместитель акима Рудного Елена Скаредина.

Причиной отставки стало осуждение по коррупционной статье акима поселка Качар Армана Алдонгарова. Его 8 сентября признали виновным в присвоении и растрате вверенного имущества. С прошлого года политические госслужащие обязаны подавать в отставку, если их подчинённых уличили в коррупции.

Ранее из-за ареста Алдонгарова лишился поста руководитель аппарата акима Рудного Азамат Искаков, ныне занимающий должность руководителя отдела внутренней политики акимата Рудного.

Бахытжан Гаязов был назначен на должность акима Рудного в июне 2011 года.