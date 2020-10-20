По словам министра, на сегодняшний день падеж остановлен в семи областях, на птицефабриках наблюдается снижение.

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Министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров рассказал об обстановке по птичьему гриппу в стране, передает корреспондент zakon.kz.

В период с 22 сентября по 19 октября зарегистрирован падеж среди птиц, включая подозрение или подтвержденные случаи, по высокопатогенному гриппу птиц в семи областях. На личных подворьях пало 26,5 тыс. голов птиц, на трех птицефабриках - 847,4 тыс. голов. Таким образом, от выскопатогенного гриппа птиц всего пало 873,9 тыс. голов, что составляет 1,9% от общего поголовья птиц, - сообщил Сапархан Омаров на заседании правительства.

Он отметил, что с начала падежа птиц был создан оперативный штаб при министерстве и регионах. В каждом очаге был объявлен карантин и введен запрет на ввоз и вывоз птиц и птицеводческой продукции.

На сегодня падеж остановлен в личных подворьях во всех семи областях, на трех птицефабриках идет снижение падежа птиц, проводится работа по уничтожению больных птиц и возмещению стоимости их владельцам. Эпизоотическая ситуация находится на постоянном контроле министерства сельского хозяйства и акиматов областей, - уточнил он.

Глава ведомства попросил выделить дополнительные средства из республиканского бюджета для возмещения стоимости изъятых и уничтоженных птиц от высокопатогенного гриппа птиц. Кроме того, выделить 3 млрд тенге из республиканского бюджета на создание национальных систем ветеринарной и фитосанитарной прослеживаемости.

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