И. о. председателя Комитета ветконтроля и надзора Минсельхоза РК Турсын КАБДУЛДАНОВ на брифинге 13 октября заявил, что большая часть птицы на птицефабрике под Аркалыком погибли от асфиксии, а не от птичьего гриппа.

Фото пресс-службы ТОО "Агроинтерптица"

- На ТОО «Агроинтерптица» пало чуть больше 391 тыс. голов, из них 256 040 - по причине асфиксии из-за отключённой вентиляции, - сообщил он. - Птичьим гриппом заразились только 135 384 птицы, ещё 41 642 изъяты и уничтожены как контактные.

Он также отметил, что при проведении проверки на казахстанских птицефабриках было установлено, что их владельцы не соблюдали ветеринарно-санитарные требования. В частности, на территории птицефабрик были обнаружены дикие и перелетные птицы, которые имели свободный доступ к кормам.

Сегодня, 14 октября, в ТОО "Агроинтерптица" сообщили, что первый сверхнормальный падёж птицы зафиксировали 18 сентября, спустя 3 дня прибыла комиссия ветконтроля, которая взяла анализы у поголовья. 22 сентября Республиканская ветеринарная лаборатория подтвердила наличие в пробах высокопатагенного птичьего гриппа типа Н5. После этого на птицефабрике объявили карантин.

Как утверждает Индира САДЕНОВА, заместитель директора ТОО "Управляющая компания "Шанырак", в которое входит «Агроинтерптица», пробы на птичий грипп взяли у практически со всех птичников и наличие вируса подтвердили у всекй птицы на птицефабрике - и мёртвой, и живой.

- Даже если посмотреть сам протокол, пробы с разных птичников, в том числе провакцинированных, подтвердили наличие вируса гриппа, - говорит Саденова. - Обидно, что чиновник такое говорит. Асфиксия - это не последствие неработающей вентиляции, это механическое удушение. Мы не могли 250 000 птиц задушить. Кроме того, по правилам, установленных ещё в 2015 году, госорганы в любом случае должны были уничтожить птицу в радиусе 7 км от очага заражения. Не было смысла их убивать, чтобы получить компенсацию - их бы всё равно уничтожили. Сейчас нам выдают акты уничтожения птицы на 390 000 голов, но остальные документы, которые нужно предоставить для получения компенсации, нам не дают.

Саденова сообщила, что в первую очередь ТОО завершит уничтожение заражённых птиц и продукции, территорию фабрики продезинфицируют. После чего предприятие будет добиваться от госорганов необходимых документов. Но если их не выдадут, не исключает возможности обращения в суд, чтобы понудить выдать документы для получения компенсации.

- За счет собственных средств 12 августа мы провели вакцинацию части поголовья от птичьего гриппа вакциной VOLVAC B.E.S.T.AL+ND, - рассказала "НГ" директор птицефабрики Жамиля ИСМАЙЛОВА.- Но исследование в лаборатории Новосибирска показало, что и вакцинированная птица погибла от птичьего гриппа. Отметим, что утверждения Министерства сельского хозяйства о падеже птицы по причине асфиксии должны быть подтверждены лабораторными заключениями. Такие лабораторные заключения отсутствуют. На сегодня птицефабрика пустая. На территории предприятия продолжают оставаться 69 545 голов погибшей птицы, которые подлежат утилизации. В соответствии с действующими нормами при заболевании птицы вопросы изъятия и утилизации относятся к компетенции Комитета ветконтроля и надзора и республиканского противоэпизоотического отряда Министерства сельского хозяйства. Но государственные органы бездействуют, затягивают процесс утилизации.

На предприятии отметили, что «Агроинтерптица» экспортирует яйца и поэтому дважды в год на предприятии проводят спецпроверку на соответствие требованиям эпизоотической безопасности. Последний раз ТОО инспектировали в июле 2020 года, безопасность предприятия была подтверждена.

- По сегодняшний день уполномоченными органами вынесено поставлений об изъятии лишь 81 847 голов, составлено актов об изъятии лишь на 55 130 голов, но при этом произведено уничтожение 360 460 голов, о чем составлены акты, - добавила Исмайлова. - На оставшееся количество уничтоженного поголовья постановления об изъятии фабрике не предоставляются. Данные документы в соответствии действующими правилами должны быть вынесены КВКН в течение двух дней со дня введения карантина для изъятия птицы на всей территории очага заражения.

Кроме того, сообщила Исмайлова, предприятие должно утилизировать 2 064 000 яиц.

Тем не менее, в отделе предпринимательства акимата Костаная "НГ" сообщили, что птичий грипп и его последствия никак не отразятся на ценах, а рост цены яиц, который в последние дни в магазинах города достигает 400 тенге за десяток, вызван только увеличением затрат производителей.

- Я видела такие цены, это яйца отборной категории, - объяснила руководитель отдела предпринимательства акимата Костаная Илона ТИМОШЕНКО. - Что касается яиц категории С1, которые относятся к социально значимым продуктам питания, то их стоимость варьируется в среднем от 270 до 290 тенге за десяток. Рост цен на другие категории яиц вызваны ростом себестоимости товара. Подорожал комбикорм, увеличились затраты на электроэнергию и заработную плату сотрудников. Плюс к этому летом несушка даёт больше яиц, чем осенью. Сезонность тоже сказалась на цене. Продукции в регионе достаточно, дефицита товара мы не наблюдаем.

Тимошенко напомнила, что 17 октября в Костанае пройдет сельскохозяйственная ярмарка, на которой будут продавать, в том числе, и яйца категории С1. И добавила, что на прошлой неделе в стабфонд закупили 8 млн яиц и 2 тонны мяса птицы.

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