Руководство ТОО "Агроинтерптица" 8 октября сообщило, что предприятие приостанавливает работу на неопределённый период. Причиной учредитель ТОО назвал бездействие чиновников после массовой смерти поголовья, вызванного вспышкой птичьего гриппа.

- Нами не получен ни один акт изъятия и акт утилизации, мы не получили ни одно постановление об изъятии, у нас на фабрике на открытом воздухе еще лежит почти 70 тыс. поголовья, - цитируется в пресс-релизе заявление учредителя ТОО "Агроинтерптица" Александра ЛОРЕНЦА. - Мы просто всеми силами помогаем в утилизации птицы, но без государственных органов, самостоятельно проводить утилизацию мы не имеем права. К сожалению, становится понятно, что ждать от государственных органов своевременной реакции, должного оформления, выплаты компенсации и помощи в рамках имеющихся Правил не приходится, поэтому мы вынуждены полностью приостановить работу фабрики и произвести сокращение сотрудников. На сегодня мы выплатили полную заработную плату работникам за сентябрь, намерены рассчитаться с кредиторами, оплатить коммунальные платежи и налоги. Сумма прямого ущерба от падежа составила 554,7 млн тенге, сумма упущенной выгоды от недополученного яйца - 356,0 млн тенге, долги перед банком и поставщиками - более 500 млн тенге.

До начала эпидемии на птицефабрике содержали 502 600 голов кур, в год производили 120 млняиц. Без работы рискуют остаться 220 сотрудников.

В пресс-службе птицефабрики отметили, что летом проводилась вакцинация вакциной немецкой компании Boehringer Ingelheim. Тем не менее, как ранее сообили "НГ" в управлении ветеринарии, погибли более 372 000 птиц.

Сегодня, 9 октября, в управлении ветеринарии прокомментировали заявление учредителя Аркалыкской птицефабрики.

- Там работает комиссия во главе с главным государственным ветеринарным инспектором Костанайской области, работает уже давно, сразу после первых сообщений о заражении, - сообщил" заместитель руководителя управления Бауыржан БЕКЕТ. - Информация, что им не оказана помощь в борьбе с гриппом, не соответствует действительности. Там работает наш инспектор, комиссия из столицы прибыла. Они составляют документы, направляют их в Нур-Султан для назначения суммы компенсации. В столице уже лежат документы на выплату на 30 964 головы в размере 32,4 млн тенге. Работа продолжается. Птицу уничтожают на месте.

В пресс-релизе ТОО "Агроинтерптицы" также сообщается, что на восстановление работоспособности предприятия потребуется не менее года.

- Размер необходимых для этого вложений, составляет порядка 1,5 млрд тенге, - отметили на предприятии. - Основные вопросы для инвестора - где взять такие деньги сегодня, чтобы возобновить производство. И стоит ли это делать с учетом изменившейся политики министерства сельского хозяйства в отношении яичных птицефабрик.

Птицефабрика в Аркалыке работала с 1970. Деятельность была приостановлена в 1992 году. Восстановление предприятия силами инвестора из Германии, Александра Лоренца, началось летом 2008 года, когда было создано ТОО «Агроинтерптица». В 2009 год, производство было вновь запущено.

Фото пресс-службы ТОО "Агроинтерптица"