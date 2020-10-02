Девятым совсем скоро станет с. Целинное в 45 км от Аркалыка, где уже подтвердили заражение, но еще не подтвердили карантин. Об этом сообщил на брифинге в РСК заместитель руководителя управления ветеринарии акимата Костанайской области Бауыржан БЕКЕТ.

- 20 сентября по результатам диагностических исследований павших птиц на территории области установлен диагноз – высокопатогенный грипп птиц, - пояснил он. – В связи с этим в очагах инфекции государственными ветеринарными врачами проведены эпидобследования населённых пунктов. С 22 сентября по постановлению акимата Костанайской области в 8 населённых пунктах области установлен карантин. В данных населённых пунктах на въезде установлены блок-посты, закреплены ветеринарные врачи с дезинфекционными установками. Разработан комплексный план по ликвидации птичьего гриппа. В очагах сжигают павшую птицу, помещения дезинфицируют. Создан единый штаб для координации действий.

Вот список попавших под ограничения карантина сёл: с. Красная Пресня (Мендыкаринский р-н); с. Маяк (Сарыкольский р-н); с. Тагил (Сарыкольский р-н); с. Сокол (Узункольский р-н); с. Родина (Аркалык); с. Фурманова (Аркалык); с. Приозерное (Алтынсаринский р-н); с. Михайловка (Карабалыкский р-н).

24 сентября по распоряжению акима Костанайской области создана комиссия для определения среднемесячной рыночной стоимости уничтоженных птиц. Чтобы получить компенсацию, нужно собрать внушительную кипу документов: акт экспертизы об установлении диагноза (выдаётся в ветеринарных лабораториях, развёрнутых в сёлах), решение местного исполнительного органа об установлении карантина, акт на изъятие животных или продуктов животного происхождения, акт об уничтожении животных, акт об установлении среднерыночной стоимости изымаемых животных, справка о наличии птиц по данным электронного хозяйственного учёта акиматов сельских округов, лицевой счёт в банке. Всё это нужно передать местному ветеринарному врачу.

Точную сумму компенсаций Бекет не назвал. Окончательное решение по выделению компенсации будет принимать комиссия в Нур-Султане.

- 24 сентября из республиканского запаса ветеринарных препаратов поступили 366 218 вакцин казахстанского производства против птичьего гриппа, - добавил Бекет. – Вакцинация продолжается в буферной зоне на расстоянии 25 км сёл, где зарегистрированы смерти птиц. Для вакцинации привлечены 129 специалистов, которые работают в 78 населённых пунктах области. Вакцина для физических лиц бесплатная.

Вакцинировали по области уже более 429 тыс. птиц. При этом на птицефабриках предприниматели делают вакцинацию за свой счёт.

По данным управления ветеринарии, на 1 октября в регионе зафиксированы 372 136 мёртвые птицы. В личных подсобных хозйствах погибли около 3 000 птиц, остальные - в птицефабрике под Аркалыком.

Отвечая на вопросы журналистов, Бекет сообщил, что вакцину управление ветеринарии запросило только 20 сентября, когда уже стало очевидно, что птичий грипп угрожает региону. До этого плановая вакцинация в Костанайской области просто не проводилась.

- В соседних областях, в том числе на территории России, были населённые пункты, где установлен карантин по птичьему гриппу, - ответил «НГ» Бекет. – Учитывая сложную ситуацию, нами была подана заявка на выделение вакцины. Комитет нам её одобрил. С 2018 года плановая вакцинация птиц была приостановлена, так как наш регион - Казахстан в целом и Костанайская область в частности - считался благополучным в плане эпидобстановки.

Фото РСК