Об этом в ответе на запрос "НГ" сообщил 9 октября руководитель управления здравоохранения Костанайской области Вячеслав ДУДНИК.

Вячеслав Дудник /Фото из архива "НГ"

"На ваше обращение от 01.10.2020 года сообщаем, что запрашиваемая вами информация будет предоставляться ежемесячно - первого числа каждого месяца", - говорится в ответе.

В последний раз облздрав сообщал нам данные по пневмонии 4 сентября - 2 951 случай заболевания с 1 августа 2020 года. 23 сентября Министерство здравоохранения РК обнародовало данные по пневмонии в регионах, согласно которым в Костанайской области с 1 августа заболели 2 815 человек - то есть, на 136 человек меньше, чем двумя неделями назад по данным облздрава.

Судя по ответу Вячеслава Дудника, новые данные о заболеваемости пневмонией в Костанайской области следует ожидать не ранее 1 ноября. То есть, интервал между предоставлением информации составит не месяц, как указано в ответе, а 57 дней.

1 октября в своем запросе "НГ" просила предоставлять информацию о количестве заболевших пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, выздоровевших от этой болезни и умерших от неё в ежедневном формате по итогам прошедших суток. На том основании, что данные по республике, публикуемые ежедневно на сайте https://www.coronavirus2020.kz, формируется на основе информации, предоставляемой из регионов.

Ранее Дудник сообщил, что информация будет предоставляться только ежемесячно в связи с тем, что "в текущем году штат Управления здравоохранения сокращается на 10%, или на 4 человека, а в следующем году еще на 15%, или на 6 человек". Из ответа было непонятно, как связано предоставление информации, которую управление и так ежедневно сообщает Министерству здравоохранения РК, с сокращением штата? И как планы по сокращению штата в 2021 году относятся к запросу "НГ", отправленному в сентябре 2020 года?