Об этом руководитель управления здравоохранения Костанайской области Вячеслав ДУДНИК сообщил в ответе на запрос "НГ".

Вячеслав Дудник /Фото из архива "НГ"

Редакция просила главу облздрава предоставлять информацию о количестве заболевших пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, выздоровевших от этой болезни и умерших от неё в ежедневном формате по итогам прошедших суток. На том основании, что данные по республике, публикуемые ежедневно на сайте https://www.coronavirus2020.kz, формируется на основе информации, предоставляемой из регионов.

В ответе на предыдущий запрос Дудник сообщил, что информация будет предоставляться только ежемесячно. В новом ответе он назвал причину, из-за которой сотрудники ведомства могут отвечать на вопросы "НГ" только в таком интервале.

"В связи с посланием Президента Республики Казахстан в текущем году штат Управления здравоохранения сокращается на 10%, или на 4 человека, а в следующем году еще на 15%, или на 6 человек. Кроме того, в связи с распространением коронавирусной инфекции в текущем году и подготовкой к возможной второй волне коронавирусной инфекции значительно возросла нагрузка, увеличились промежуточные отчеты и своды. Увеличились обращения средств массовой информации (СМИ), при этом большинство СМИ отнеслись с пониманием и не требуют оперативного предоставления различной информации. К сожалению, запрашиваемая Вами информация будет предоставляться на ежемесячной основе и надеемся, что редакция «Наша газета» также отнесется с пониманием".

Из ответа непонятно, как связано предоставление информации, которую управление и так ежедневно сообщает Министерству здравоохранения РК, с сокращением штата? И как планы по сокращению штата в 2021 году относятся к запросу "НГ", отправленному в сентябре 2020 года?

К сожалению, редакция "Нашей Газеты" никак не может отнестись с пониманием в данной ситуации. Потому мы отправили новый запрос о ежедневном предоставлении информации и напоминаем об ответственности за воспрепятствование работе журналистов.

А также, в соответствии с ответом Вячеслава Дудника, ждем предоставления ежемесячной информации. В прошлый раз облздрав сообщал нам данные по пневмонии 4 сентября - 2 951 случай заболевания с 1 августа 2020 года. 23 сентября Министерство здравоохранения РК обнародовало данные по пневмонии в регионах, согласно которым в Костанайской области с 1 августа заболели 2 815 человек - то есть, на 136 человек меньше, чем двумя неделями назад по данным облздрава. Кому верить?

Возможно, ситуация прояснится после 4 октября. Если, конечно, руководитель управления здравоохранения Костанайской области сдержит данное им обещание и предоставит "НГ" ежемесячную информацию.