2951 заболел, 15 умерли - статистику по пневмонии предоставили "НГ" в управлении здравоохранения Костанайской области

Руководитель управления здравоохранения Костанайской области Вячеслав ДУДНИК ответил на запрос "НГ", в котором мы просили сообщить о количестве заболевших пневмонией, а также о числе выздоровевших и умерших пациентов с 1 августа 2020 года.

Фото из архива "НГ"

Ответ на запрос был размещен на сайте электронного правительства egov.kz в пятницу, 4 сентября. В нем сообщается:

"В Костанайской области с 01 августа 2020 года:

- зарегистрирован 2 951 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции;

- выздоровели 2 919 пациентов с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции;

- зарегистрировано 15 случаев смертности пациентов с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции".

Согласно данным, которые сообщило управление здравоохранения 26 августа, в регионе на 25 августа было зарегистрировано 368 случаев пневмонии, 364 пациента выздоровели и 4 умерли. Цифры, указанные в ответе от 4 сентября, в несколько раз больше.

Напомним, что 2 сентября "НГ" направила запрос акиму Костанайской области, руководителю областного оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции Архимеду МУХАМБЕТОВУ. Мы просили ответить на вопросы:

Сколько случаев заболевания пневмонией зарегистрировано в Костанайской области с 1 августа 2020 года? Сколько пациентов, заболевших пневмонией, выздоровели с 1 августа 2020 года в Костанайской области? Сколько человек, заболевших пневмонией, скончались в Костанайской области с 1 августа 2020 года?

Кроме того, "НГ" просила акима области дать поручение управлению здравоохранения и областному информационному штабу о ежедневном предоставлении информации по заболеваемости пневмонией в регионе за прошедшие сутки: о количестве заболевших, вылечившихся и умерших.

Запрос акиму Костанайской области был отправлен через портал электронного правительства egov.kz. Судя по отметкам об исполнении, он дошел до первого заместителя акима области Гауеза Нурмухамбетова и потом был направлен в аппарат акима. Ответ предоставили на портале уже 3 сентября. И. о. руководителя отдела по контролю за рассмотрением обращений Анара ШАРИПОВА сообщила: