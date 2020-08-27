Сколько человек в Костанайской области заболели коронавирусной пневмонией?

Этот вопрос "НГ" задала вчера, 26 августа, областному информационному штабу. Дело в том, что сведения о количестве госпитализированных с диагнозом пневмония штаб предоставляет ежедневно со ссылкой на оперативные данные выгрузки ИС «Бюро госпитализации».

Фото Ольги СИДОРОВОЙ

В отличие от статистики по заболевшим Covid-19, в этих сообщения не указывается общее количество заболевших. Поэтому "НГ" попыталась выяснить, не ошиблись ли мы в своих подсчетах, согласно которым на 25 августа в регионе с диагнозом пневмония были госпитализированы 133 человека.

Кроме того, на сайте coronavirus2020.kz, где ежедневно публикуется статистика по всему Казахстану, сообщают о количестве (общем и за прошедшие сутки) заболевших пневмонией, выздоровевших и числе летальных исходов. Однако в региональной статистике данные по выздоровевшим и умершим отсутствовали.

«НГ» не с первой попытки, но получила ответ от управления здравоохранения. Оказалось, что с 1 августа в регионе пневмонией заболели 368 человек (в том числе 133, по подсчетам «НГ», были госпитализированы, а остальные, видимо, лечились на дому и состояли на учете в поликлиниках), выздоровели 364, еще 4 пациента скончались. В официальных сообщениях о летальных исходах не было ни слова.

Но и эти данные вызывают сомнения - например, по информации ИС «Бюро госпитализации», 24 августа в Костанайской области с диагнозом пневмония были госпитализированы 5 человек. Неужели все они выздоровели всего-то за сутки?

В областном информационном штабе обещали замечания учесть и вопрос проработать.