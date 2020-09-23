Опубликована статистика о случаях заражения пневмонией в регионах Казахстана
И она расходится с теми данными, которые "Нашей Газете" ранее предоставили в управлении здравоохранения Костанайской области.
В Минздраве сообщили, сколько человек заразились коронавирусной пневмонией в регионах Казахстана, начиная с 1 августа, передает Tengrinews.kz.
По состоянию на 22 сентября приводятся следующие данные:
в Нур-Султане - 3845
в Алматы - 3072
в Шымкенте - 732
в Акмолинской области - 934
в Актюбинской области - 1281
в Алматинской области - 1530
в Атырауской области - 1392
в Восточно-Казахстанской области - 4382
в Жамбылской области - 1747
в Западно-Казахстанской области - 1045
в Карагандинской области - 2101
в Костанайской области - 2815
в Кызылординской области - 901
в Мангистауской области - 877
в Павлодарской области - 1877
в Северо-Казахстанской области - 1164
в Туркестанской области - 1472.
За минувшие сутки в Казахстане выявили 364 случая болезни. Впервые с начала ведения статистики смертей от пневмонии не зафиксировано. А вот от коронавируса скончались четыре человека.
Ранее руководитель управления здравоохранения Костанайской области Вячеслав ДУДНИК ответил на запрос "НГ" о количестве заболевших пневмонией с 1 августа 2020 года. Согласно его ответу на 4 сентября в области был зафиксирован 2951 случай пневмонии.
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