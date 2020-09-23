И она расходится с теми данными, которые "Нашей Газете" ранее предоставили в управлении здравоохранения Костанайской области.

В Минздраве сообщили, сколько человек заразились коронавирусной пневмонией в регионах Казахстана, начиная с 1 августа, передает Tengrinews.kz.

По состоянию на 22 сентября приводятся следующие данные:

в Нур-Султане - 3845

в Алматы - 3072

в Шымкенте - 732

в Акмолинской области - 934

в Актюбинской области - 1281

в Алматинской области - 1530

в Атырауской области - 1392

в Восточно-Казахстанской области - 4382

в Жамбылской области - 1747

в Западно-Казахстанской области - 1045

в Карагандинской области - 2101

в Костанайской области - 2815

в Кызылординской области - 901

в Мангистауской области - 877

в Павлодарской области - 1877

в Северо-Казахстанской области - 1164

в Туркестанской области - 1472.

За минувшие сутки в Казахстане выявили 364 случая болезни. Впервые с начала ведения статистики смертей от пневмонии не зафиксировано. А вот от коронавируса скончались четыре человека.

Ранее руководитель управления здравоохранения Костанайской области Вячеслав ДУДНИК ответил на запрос "НГ" о количестве заболевших пневмонией с 1 августа 2020 года. Согласно его ответу на 4 сентября в области был зафиксирован 2951 случай пневмонии.