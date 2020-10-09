Заместитель акима Костанайского района Назарбек КОНКАБАЕВ ответил на вопросы "НГ" о проведении в с. Заречный строительного форума.

Он пояснил, что брусчатку укладывали временно, так как хотели провести форум на открытом воздухе, возле построенных по программе "Нурлы жер" частных домов. На новой брусчатке планировалось установить навесной тент, а ближайший дом использовать в качестве объекта для демонстрации достижений в сфере строительства.

- Мы начали выкладывать новую брусчатку в начале сентября, - рассказал Конкабаев. - Действительно, карантин начался в марте, но к концу лета карантинные меры начали снижать. У нас была надежда, что в сентябре у нас появится возможность провести форум. Тем более - на открытом воздухе... Форум - это громко сказано. Лучше сказать - встреча. Встреча застройщиков с моими коллегами из районов.

Наомним, ранее о проведении в Заречном форума строителей сообщал экс-аким Костанайского района Виктор Радченко на встрече с местными жителями. Последние предполагали, что новая брусчатку укладывают в рамках подготовки к визиту в регион президента РК Касым-Жомарта Токаева.

- Зачем же вы укладывали новую брусчатку поверх нового асфальта в новом микрорайоне? Почему нельзя показать уже существующие сооружения? - спросил заместителя акима корреспонденти "НГ".

- Странности никакой я не вижу, - ответил Конкабаев. - Брусчатка укладывалась между двух улиц построенных ранее домов. Брусчатку за забором мы укладывали, чтобы там установить шатёр с тентами, оборудованием. Не дай бог, пошёл бы дождь... Улица идёт под наклоном, чтобы вода стекала, поэтому мы должны были выровнять площадку. Мы брусчатку никак не цементирорвали, асфальт не пострадал. Потом брусчатку забрал владелец - ТОО "ВАН". Часть домов там построило ТОО "Арвис", которое, чтобы себя прорекламировать, помогло нам организовать встречу и уложить брусчатку. У них есть завод, который производит брусчатку. Но из-за того, что у них был большой объём работ, пришлось попросить помощи у ТОО "ВАН". Они сами договорились и уложили брусчатку, а потом разобрали и привели всё в исходный вид. Укладывали брусчатку возле обычного дома, он был возведен точно так же, как и все другие, только на тот момент не заселён. Единственное, что мы помогли - выровняли площадку внутри дома и расширили дорожку от двери до калитки. Дом необжитый, участок не обработан. Дорожка рассчитана на одну семью. Мы же готовились встречать гостей, 30-40 человек, и поэтому расширили дорожку.

- Почему вы не запросили разрешение на проведение форума в региональном оперативном штабе, то есть, начали подготовку без разрешения на само мероприятие? - уточнил корреспондент "НГ".

- Ну, для подготовки не нужно разрешение. Вот если бы мы начали приглашать гостей, то мы бы обратились в РОШ за разрешением и согласованием дат. Такое было принято решение на тот момент руководством, коллегиально.

Конкабаев добавил, что после встречи местных жителей с акимом района была проделана работа по ликвидации деффектов, допущенных при строительстве частных домов по госпрограмме "Нурлы жер". Подрядчики устраняют недоделки. В доме Азамата Какимова и его соседа, где не оказалось фундамента, назначена строительная экспертиза.

- После этой встречи, через пару дней, подрядчик привёз на двух ГАЗелях своих специалистов, которые обошли дома. И если ремонт входит в гарантию, устранили неполадки, - сказал Конкабаев. - Касательно других проблем, озвученных на встрече с акимом района, могу сообщить... По вопросу нехватки водоснабжения отделом ЖКХ заключён договор на разработку проектно-сметной документации, после разработки будет проведена вневедомственная экспертиза с дальнейшим предоставлением бюджетной заявки для реализации проекта. Все дома в Заречном уже подключены к газу. По организации автобусного движения с перевозчиком прорабатывается вопрос по изменению маршрута, а именно - дополнительному включению микрорайона Северный. Детские площадки в этом районе не предусмотрены.

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