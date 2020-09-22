Заместитель акима Костанайского района Булат БЕКЕНОВ 15 сентября прислал ответ на запрос "НГ" о проведении форума строителей в микрорайоне Северный села Заречное.

Фото из архива "НГ"

Новость о форуме ранее озвучил аким района Виктор РАДЧЕНКО на встрече с жителями новостроек, отвечая на вопрос о том, связана ли замена брусчатки возле одного из домов с ожидаемым приездом в регион президента РК.

Фото из архива "НГ"

Как сообщил в ответе на запрос Баекенов, форум строителей действительно был запланирован на 2020 год. Но "из-за пандемии COVID-19, которая коснулась всех аспектов жизнедеятельности, с назначением даты её проведения возникли сложности". Ответ на вопрос о том, почему все-таки начали перекладывать брусчатку, заведомо зная, что из-за пандемии все мероприятия под запретом, в акимате Костанайского района за 7 дней, предусмотренных Законом "О СМИ" на подготовку ответа на запрос, найти не смогли.

Зато в управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг акимата Костанайского района "НГ" сообщили, что никаких заявок на проведение форума строителей не поступало. Для проведения подобного мероприятия необходимо разрешение местного регионального оперативного штаба. Согласно п. 8 постановления № 48 главного санитарного врача Костанайской области, проведение форумов, как и других массовых мероприятий, и вовсе под запретом.

После получения ответа "НГ" неоднократно пробовала напрямую связаться с руководством района, но Бекенов наотрез отказался общаться с журналистом, предложив написать ещё один запрос.

Встреча Виктора Радченко и жителей микрорайона Северный прошла 4 сентября. За несколько дней до визита главы государства в Костанайскую область в новом микрорайоне начали переукладывать брусчатку возле дома № 730.

При этом, как выяснилось на встрече, почти у каждого жильца этого микрорайона есть множество претензий к строителям. Например, один из жильцов сообщил, что его дом построен без фундамента.

Радченко тогда сообщил собравшимся:

- Никакого президента не ждём! Там будет проходить форум строителей по уникальному опыту строительства микрорайонов. Ну мы же должны им один дом показать!

15 сентября Булат Бекенов в ответе на запрос "НГ" дополнил слова своего начальника, указав, что бюджетные деньги на проведение форума тратить не планировали, а участниками должны были стать строительные фирмы-застройщики, производители строительных материалов и проектировщики зданий.

На некоторые вопросы Бекенов ответил уклончиво и несвязно.

- Кто выдал разрешение на замену тротуара, уложенного на средства из госбюджета? Почему нельзя было продемонстрировать «уникальный опыт строительства» на уже построенных в Костанайском районе домах и брусчатке? - спрашивала «НГ».

- В связи с тем, что Костанайский район является первым в Казахстане, кто реализовал пилотный проект по строительству индивидуальных жилых домов по государственной программе «Нурлы жер», было принято решение по замене брусчатки (для удобства проведения мероприятия), - сообщил заместитель акима района. - Что касается дома № 730, поясняем, что он был построен по государственной программе «Нурлы жер», заказчиком является госучреждение отдел строительства акимата Костанайского района и в данный момент дом оформляется в кредит через Жилстройсбербанк.

Почему удобство проведения мероприятия зависит от замены новой брусчатки в новом микрорайоне, непонятно.

Впрочем, сам факт, что акимат Костанайского района рискнул запланировать организацию форума в период карантина, уже сам по себе поразителен. Что уж там говорить о каких-то мелких нестыковках между реальной жизнью и тем, что говорят народу и журналистам наши чиновники?



