Брусчатку в селе Заречное Костанайского района демонтировали - об этом 25 сентября сообщил пользователь сайта ng.kz Самый умный.

Новая брусчатка в микрорайрне Северный не пролежала и месяца

Напомним, её уложили возле дома № 730 в микрорайоне Северный в начале сентября, за несколько дней до приезда в Костанайскую область президента Токаева. Как заявил тогда аким района Виктор Радченко, эти два события никак не связаны, а брусчатку готовили к форуму строителей. После вопросов «НГ» в акимате внезапно осознали, что в период карантина все массовые мероприятия под запретом, и отменили форум. А помом сменился и аким района.

Корреспондент «НГ» побывал на месте несостоявшегося форума 29 сентября. К тому времени рабочие успели разобрать и вывезти брусчатку. На месте оставался только сотрудник сельского акимата, который раскапывал асфальт из-под песка. Сам асфальт не пострадал, потому что брусчатку укладывали... поверх него.

- Разбирать начали примерно 19 сентября, мы с супругой ещё удивились, что так быстро, - рассказал нам местный житель Чингиз. - Сам процесс я не видел, они то приезжали, то уезжали.

От последствий подготовки к форуму осталась дорожка во дворе дома № 730 - в отличие от соседских, она гораздо шире.

Рабочий, который раскапывал дорожку, сначала относился к журналисту доброжелательно. Сказал, что не знает, когда вывезут песок. Но вскоре подъехал автомобиль, из него выглянул молодой мужчина и запретил разговаривать с корреспондентом «НГ». Кто это был, нам неизвестно.

Разговаривать с журналистами в акимате Костанайского района не стали. Отказались как-либо комментировать и демонтаж брусчатки, предложив отправить в письменный запрос. С чем связана такая скрытность, непонятно.

Фото Георгия ГОВОРОВА