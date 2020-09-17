Об этом в ответе на запрос "НГ", адресованный акиму Костанайской области Архимеду МУХАМБЕТОВУ, сообщил 16 сентября руководитель областного управления здравоохранения Вячеслав ДУДНИК.

Цитата из официального ответа:

"Управление здравоохранения акимата Костанайской области на Ваше обращение №116 от 07.09.2020 года сообщает, что информация по заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции в Костанайской области будет предоставляться ежемесячно".

Когда именно будет представляться информация, в ответе не сказано.

Напомним, что 4 сентября, отвечая на предыдущий запрос "НГ", Дудник сообщил, что в Костанайской области с 01 августа 2020 года зарегистрирован 2 951 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции; выздоровели 2 919 пациентов с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции; - зарегистрировано 15 случаев смертности пациентов с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции".

Согласно данным, которые сообщило управление здравоохранения 26 августа, в регионе на 25 августа было зарегистрировано 368 случаев пневмонии, 364 пациента выздоровели и 4 умерли. Цифры, указанные в ответе от 4 сентября, в несколько раз больше.

2 сентября "НГ" направила запрос акиму Костанайской области, руководителю областного оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции Архимеду Мухамбетову, в котором мы просили дать поручение управлению здравоохранения и областному информационному штабу о ежедневном предоставлении информации по заболеваемости пневмонией в регионе за прошедшие сутки: о количестве заболевших, вылечившихся и умерших.

Информацию о заболевших пневмонией областной информационный штаб не предоставляет с 27 августа.

Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ 17 июля поручил правительству обеспечить прозрачность статистики по заболеваемости пневмонией.

- Перед правительством поставлена задача определиться со статистикой по пандемии. Помимо коронавируса, большой урон здоровью и жизни граждан наносит пневмония. Все данные по ситуации с пандемией, какими бы печальными они ни были, должны быть достоянием общества. Чем больше прозрачности и взаимного доверия, тем быстрее мы сообща справимся с этой напастью, - написал Токаев в своем Twitter.

Сайт coronavirus2020.kz публикует данные о пневмонии ежедневно, но не делает разбивки по регионам, как со статистикой по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В Костанайской области, видимо, считают, что ежемесячное предоставление важной для общества информации вполне соответствует словам главы государства о прозрачности и взаимном доверии.