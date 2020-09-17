В Казахстане и Таджикистане завершился проект «Гражданский журналист», реализуемый представительством Internews в Центральной Азии. Полгода активисты и блогеры из двух стран, чья профессия не имеет никакого отношения к журналистике, но им есть что сказать обществу, обучались профессиональным приемам.

Внимательные читатели заметили, что за это время в «НГ» появились новые журналисты. Начинали проект 10 человек. До финала дошли шестеро. Мы гордимся, что трое из них особо отмечены организаторами проекта.

Конкурс на лучший материал гражданских журналистов проводился в пяти номинациях. В двух из них первые места заняли представители «НГ». В номинации «Мы вместе», посвященной материалам о пандемии, лучшей признана статья Ольги СИДОРОВОЙ «Дневник пациента провизора «Ковид-2».

В номинации «Нас бьют, мы летаем» победил блогер из Кушмуруна Юрий КАТАЛЕВИЧ с серией материалов о забастовке на заводе по ремонту тепловозов и последующем восстановлении предприятия.

Лучшим гражданским журналистом признан костанаец Евгений ПОЛУЯНОВ.

Евгений Полуянов признан лучшим гражданским журналистом

Мы гордимся нашими авторами и надеемся, что они, а также хорошо и плодотворно работавшие в течение полугода Бахыт АХМЕТОВ, Александр АБИШЕВ и Полина ВЕРТИЛЕЦКАЯ продолжат сотрудничество с «НГ».

Фото из личного архива