Штраф за обед без маски будет оспаривать в суде владелец костанайской ветклиники

Такое решение ветеринар Максим ПАДЕРИН принял после консультаций с представителями палаты предпринимателей «Атамекен», которые теперь будут представлять его интересы в суде. Юристы палаты считают, что проверка проведена с нарушениями, а права Падерина были ущемлены.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Я не стал пока оплачивать штраф в размере 638 000, так как считаю его незаконным, - сообщил «НГ» Падерин. – Хотя нам предлагали в СЭС пойти по упрощённому судопроизводству, но тогда нам бы всё равно пришлось платить, хоть и половину от суммы штрафа. Сейчас вместе с палатой предпринимателей я готовлюсь к суду. Мы очень рискуем, ведь если суд не поддержит наши доводы, я могу обанкротиться. Кроме того, прокуратура подала протест на действия полицейских. Пока не знаю, что именно вызвало недовольство в действиях стражей порядка, их протест еще не поступил в суд.

Напомним, 28-летний Максим Падерин 13 августа опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором сообщил, что его оштрафовали более чем на 600 000 тенге. По версии полиции, ветеринар «находился без маски на рабочем месте». Падерин отмечает, что маски были, просто визит полицейских пришелся на обеденный перерыв, когда сотрудники ветклиники сняли маски для приема пищи. Полицейские пришли в клинику ещё 23 июля, но о штрафе ветеринар узнал только 12 августа - сотрудница управления контроля качества и безопасности товаров и услуг объяснила, что уведомление пришло так поздно, потому что она была в отпуске и не могла его отправить раньше. В департаменте полиции считают, что решение о штрафе принимали специалисты ДКБТУ, а те в свою очередь ссылаются на протокол полицейских.

По данным юристов палаты предпринимателей, проверка ИП Падерин в ГУ «Управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по Костанайской области» не зарегистрирована, хотя эта норма обязательна по нормам Предпринимательского кодекса.

- Кроме того, целенаправленное проведение проверки по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия на объектах бизнеса возможно только с участием сотрудников управления контроля качества и безопасности товаров и услуг города Костаная в составе созданных мониторинговых групп, - отметил начальник отдела Палаты предпринимателей Костанайской области Ренат ДАВЛЕТПАЕВ. - Таким образом проверка Падерина проведена государственным органом по вопросам, не входящим в его компетенцию, а также без регистрации, что, согласно ст. 156 Предпринимательского кодекса РК является грубыми нарушениями. В соответствии с п.1 ст. 156 Предпринимательского кодекса РК проверка, проведенная с грубыми нарушениями, признается недействительной.

По мнению Давлетпаева, нарушения есть и в действиях руководителя городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг. Рассмотрение дела свелось к тому, что постановление о наложении штрафа было подписано в кабинете у руководителя управления без участия Падерина. Он был лишен права на ходатайство и возможности дать объяснение по административному делу, а также реализовать другие права, предусмотренные кодексом.

Юристы палаты предпринимателей также считают, что дело Падерина необходимо было квалифицировать по ч. 3 ст. 462 КоАП РК (Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, выданных органами государственного контроля и надзора). Тогда бы штраф в адрес ветеринара сократился до 277 800 тенге. Сейчас его наказали по ч.1 ст. 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов).

Также в палате предпринимателей отметили, что уже направили в департамент полиции письмо с требованием признать проверку Падерина недействительной.