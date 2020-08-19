"Действовали в рамках закона" - штраф ветврачу за отсутствие маски прокомментировали чиновники

Ветеринарный врач из Костаная Максим Падерин до 20 августа может отдать государству 319 000 тенге, иначе тяжесть наказания удвоится. Штраф в размере около 600 000 тенге выписали за то, что он и его работники находились в клинике без масок. Сам Падерин уверяет: полицейские пришли во время обеденного перерыва и не стали разбираться в обстоятельствах.

"НГ" попыталась разобраться, каким образом была доказана вина Падерина в нарушении карантина.

Напомним, что сразу после нашей публикации об этом инциденте предоставил комментарий ДП Костанайской области. В пресс-службе ведомства отметили, что сотрудники действовали в рамках закона, а решение о привлечении Падерина к административной ответственности находится в компетенции санитарной службы.

Из комментария не ясно: кто всё-таки вникал в особенности дела, разбирался есть ли клиенты и был ли на самом деле в момент проверки обеденный перерыв. На видео продолжительностью 36 секунд, которое опубликовала пресс-служба ДП, можно увидеть только то, что полицейские представились и предъявили служебное удостоверение. Обрывается ролик на фразе сотрудника: «Всё, сейчас мы вас опросим и направлять будем». Хотя и этих кадров достаточно, чтобы увидеть - клиентов нет, сотрудницы клиники сидят за обеденным столом, ветврач стоит около боксов с животными, а не возле стола для осмотра пациентов.

17 августа корреспондент «НГ» задал вопрос о ситуации с ветклиникой на брифинге заместителя главного санитарного врача Костанайской области Юрия СЕВОСТЬЯНОВА. Тот коротко ответил, что все меры предпринимаются в соответствии с законодательством.

На вопрос о том, кто же изучал обстоятельства дела, ответил главный санврач Костаная Алмат БАЙКЕНОВ:

- Там все материалы были изучены, соответственно, мы приняли решение на основании видеоматериалов и рапорта полицейских. Мы его вызывали, провели разъяснительную беседу. Если бы он был с нашим решением не согласен, отрицал свою вину, мы бы не пошли на сокращённое производство. Поэтому по закону мы снизили сумму штрафа с 600 000 до 300 000 тенге. По закону не предусматривается предупреждение, только штраф. Поэтому мы действовали в рамках закона.

То есть, в полиции утверждают, что решение принимает департамент контроля качества, а санврачи переносят всю ответственность на рапорт сотрудника полиции. Так кто же на самом деле подтвердил вину Падерина?

- Мы исходим из материалов дела. Там никакого обеда не было. Сотрудники полиции представились, ветврачи работали без масок. Нам в МПС предоставили видео. Если человек виновен, почему мы должны занимать позицию жалобщика? - прокомментировал «НГ» Байкенов 19 августа по телефону.

Максим Падерин надеется, что ему поможет палата предпринимателей «Атамекен». Начальник отдела правовой защиты палаты предпринимателей Ренат ДАУЛЕТПАЕВ сообщил «НГ», что сейчас изучает материалы дела.

- «Атамекен» может представлять интересы предпринимателей в государственных органах, - пояснил Даулетпаев. - Мы направили все необходимые запросы в госорганы. Пока ответов нет, какие-то выводы сделать ещё сложно.

По логике законодателей штраф в таком размере должен наверняка исключить нарушения со стороны предпринимателя в будущем. По факту он может стать причиной закрытия клиники. В целом логично: нет бизнеса, нет нарушений.