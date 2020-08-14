"Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение ветеринарного врача прокомментировали в ДП Костанайской области

Полиция изучила претензии ветеринарного врача Максима Падерина к мониторинговой группе, сообщила сегодня, 14 августа, пресс-служба ДП Костанайской области.

Фото из архива "НГ"

"Вчера ветеринарный врач Максим Падерин в социальных сетях сообщил, что в его клинику 23 июля 2020 года во время обеденного перерыва "забежали сотрудники полиции и предъявили формальные обвинения в том, что работники клиники находились на рабочих местах без индивидуальных средств защиты, потому что обедали", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что участковые инспекторы УП Костаная работали в составе мониторинговой группы по нарушениям карантина. Все свои действия полицейские фиксировали на камеру.

"На видео зафиксировано, что сотрудники полиции представились, показали служебное удостоверение, вели себя вежливо и корректно, - отметили в пресс-службе. - Сотрудникам клиники объяснили, что в данном случае участковые берут объяснение и проводят профилактическую беседу. Затем направляют материалы в СЭС для принятия решения по существу. На видео также зафиксировано, что работники действительно находились в помещении без масок и перчаток, хотя клиника оказывает услуги".

Решение о привлечении М. Падерина к административной ответственности находится в компетенции СЭС, - подчеркнули в ведомстве.