Как наказали костанайца, запрыгнувшего на капот полицейской машины?
Суд приговорил 28-летнего Сергея Ахметова к 3 годам ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.
Нападение на экипаж патрульной полиции произошло ранним утром 18 августа на перекрёстке ул. Джамбула и ул. Беды в Костанае. Полицейские приехали в район Наримановского рынка чтобы усмирить семерых участников драки. На место прибыли 2 экипажа полиции (4 человека), а через несколько минут к ним присоединились трое сотрудников СОБР. Сергей Ахметов ударом помял водительскую дверь машины, потом запрыгнул на капот, ногами разбил лобовое стекло и повредил крышу. Материальный ущерб оценили в 767 530 тенге.
Позже двоюродный брат Ахметова принес в редакцию "НГ" видеозапись, на которой Сергей заявил об угрозах, поступавших к нему от сотрудника полиции. Через два дня, после выдачи санкции на арест, Ахметов порезал себя канцелярским ножом.
Суд №2 признал Ахметова виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 293 ч.1, 202 ч.2 п.3 УК РК. Судья назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Кроме того, Ахметова привлекут к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания при отсутствии постоянного места работы.
Так как Ахметов возместил материальный ущерб, нанесенный управлению полиции Костаная, иск о возмещении ущерба был отозван.
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