На процессе по делу Василия Розинова бывший директор элеватора признался в даче ложных показаний

Николай Тарасенко, который руководил ТОО «Карагалинский элеватор», отказался от своих слов, данных в ходе следствия. На заседании суда 14 ноября 2019 года он говорил совсем не то, что на допросе в марте 2018 года.

Фото из архива "НГ"

В суде № 2 Костаная процесс по обвинению основателя группы компаний «Иволга» в мошенничестве - в связи с невозвратом крупного кредита Евразийскому банку развития - идет с 17 сентября. На вопросы гособвинения, защиты и суда отвечали почти все директора «иволговских» элеваторов. Круг вопросов примерно один и тот же - выясняются подробности по движению и принадлежности зерна в 2011 году на этих хлебоприемных предприятиях, так как возвратность кредита ТОО «Иволга холдинг» гарантировало собственным зерном.

Почти все директора элеваторов под присягой демонстрировали не очень хорошую память и свидетельствовали о том, что контрольно-качественным учетом зерна предметно занимались отделы оперативного учета элеваторов.

Николая Тарасенко, который с марта 2017 года по июль 2018 года являлся директором Каргалинского элеватора, гособвинитель спрашивал об обыске, который в июле 2018 года прошел на ХПП в отсутствие директора.

Тарасенко пояснил, что в тот момент у него приболела мать, он ездил к ней в Тюмень. Его обязанности в это время никто не исполнял. Не было, по его словам, надобности, так как на элеваторе был период «техбазы» - так называют ежегодное время ремонта оборудования, когда предприятие не принимает и не отгружает зерно.

- Какие-либо поручения, указания из головного офиса вы получали относительно того, что должны уйти в отпуск, - спросил гособвинитель Нурлан ТОЙЧУБЕКОВ, - о предстоящей проверке либо обыске, который должен быть проведен сотрудниками КНБ, вас информировали? Относительно сведений, которые вы предоставляли в ходе следственных действий, которые производили сотрудники КНБ и прокуратуры, вас кто-либо из сотрудников ТОО «Иволга Холдинг» инструктировал?

На все вопросы свидетель ответил «нет».

Тогда Тойчубеков огласил показания, данные Тарасенко в ходе допроса 31 марта 2018 года.

- Перед проведением обыска в июле-августе 2017 года мне позвонила бухгалтер ТОО "Карагалинский элеватор" Безданс Марина Александровна и сказала, что нужно срочно уйти в отпуск где-то с 26-27 июля. В этот момент я находился в головном офисе ТОО «Иволга Холдинг». До этого мы были предупреждены, что к нам на элеватор может приехать проверка с КНБ. Это было где-то за 10 дней до самой проверки. Информацию эту нам довел Розинов Иван Васильевич. Я купил билет на автобус в Тюмень, с семьей поехал туда к матери. Там находился 3-4 дня. По поводу документов по количественно-качественному учету зерна поясняю, что на момент моего назначения этих документов по движению зерна на элеваторе не было. Насколько мне известно, ежегодно приезжают сотрудники зернового департамента из холдинга, изымают документы по движению зерна на элеваторе... После проведения обыска на элеваторе нас собирали в центральном офисе ТОО «Иволга Холдинг». В ходе встречи нас инструктировали о том, что необходимо отвечать при вызове на допрос в КНБ и прокуратуру. Потребовали, чтобы мы сказали, что документов по элеватору не видели, что всю документацию по количественно-качественному учету зерна изъяли при проведении обысков. Также нас предупредили, что в случае дачи показаний против Розинова Василия Самойловича могут быть негативные последствия для самих директоров элеваторов.

Гособвинитель уточнил, был ли предупрежден Тарасенко в ходе следственных действий об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Тот подтвердил, что его предупреждали.

- Вот эти показания, которые я зачитал, вы дали ложно? - спросил Тойчубеков.

- Да. Ложно, - ответил свидетель.

Ранее тема предварительного инструктажа со стороны холдинга уже всплывала в суде - об этом говорил в конце сентября директор Сарыкольского элеватора Бирмагамбет Жанкебаев. В отличие от Тарасенко он от своих слов не отказался. Давление на себя со стороны сотрудников КНБ и прокуратуры отрицал.

В суде из почти 240 свидетелей уже опрошено больше 200 человек.

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