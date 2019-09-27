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Руководитель ТОО «Олжа Агро» расторг договор доверительного управления имуществом группы компаний «Иволга»

Галина КАТКОВА

27 сентября 2019, 10:16 |  Общество

Об этом вчера, 26 сентября, был извещен судья Батырбек КУДАБАЕВ, который ведет уголовный процесс в суде № 2 Костаная по делу Василия РОЗИНОВА. Основателю «Иволги» предъявлено обвинение в мошенничестве.

Судебное разбирательство началось 17 сентября. На нем постоянно звучала такая конструкция: большая часть предприятий «Иволги» находится в доверительном управлении, а также проходит процедуру реабилитации.

- Поступило ходатайство, подписанное Ходжаназаровым Айдарбеком Асановичем... Настоящим сообщаем, что договор доверительного управления имуществом, представленный суду, был расторгнут 25 сентября 2019 года, - зачитал ходатайство судья. - Приложено уведомление о расторжении договора, отправленное Розинову, в котором Ходжаназаров пишет: "21 декабря 2017 года между нами был заключен договор доверительного управления имуществом, по которому вами передано в управление 0,1% доли участия в уставном капитале ТОО «Сарыкольский элеватор». С марта 2018 года по инициативе АО «Народный банк Казахстана» была возбуждена процедура реабилитации... В мае 2018 года было вынесено судебное решение о применении к ТОО «Сарыкольский элеватор» процедуры реабилитации и туда назначен реабилитационный управляющий. Я был практически отстранен от управления долей участия в указанном ТОО, все полномочия по управлению компанией перешли к реабилитационному управляющему... Таким образом, начиная с октября 2018 года, я практически перестал управлять долей участия в указанном ТОО. В связи с невозможностью лично осуществлять управление доверенным мне имуществом ….настоящим формально уведомляю вас об отказе и прекращении договора доверительного управления с 25 сентября 2019 года".

 

Батырбек Кудабаев сказал, что в уведомлении о расторжении договора указывается еще 17 хозяйств. Однако конкретно о доле участия говорится только относительно Сарыкольского элеватора. Суду не вполне понятна ситуация по другим предприятиям.

- Остальное имущество еще управляется. Там, где началась процедура реабилитации, там есть реабилитационный управляющий, а где ее нет - доверительное управление. Это технический вопрос, - попытался разъяснить адвокат Розинова Константин ГЕРАЩЕНКО.

- Разве не на 100% процентов имущества «Иволги» распространяется процедура реабилитации? - спросил Кудабаев.

- Нет, элеватор ТОО «Иволга» не в стадии реабилитации, а также ТОО «Аманкарагайский элеватор», ТОО «Аман-Терсек» и ТОО «Буревестник-Агро». 17 хозяйств, которые он перечисляет, - под управлением реабилитационного управляющего, - проинформировал подсудимый. - Не знаю, какая подоплека у ходатайства. Я пытался в перерыве между заседаниями выяснить у Ходжаназарова, но не дозвонился.

Судья предложил Василию Розинову все-таки разобраться с этим вопросом, чтобы затем суд мог выяснить, что происходит с хозяйствами группы компаний «Иволга».

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Комментарии к новости
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§ директор пляжа
Re: Руководитель ТОО «Олжа Агро» расторг договор доверительного...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 235
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 27.09.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все правильно часть отжали, а со "своими" долгами пусть сам разбирается. Это по-нашему! Вот тебе и Олжаагро и ксттрейд..
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§ olegggon
Re: Руководитель ТОО «Олжа Агро» расторг договор доверительного...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1017
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 27.09.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
Олжаагро и ксттрейд

А разве ксттрейт не зятю его принадлежит?
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§ Fasd
Re: Руководитель ТОО «Олжа Агро» расторг договор доверительного...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 27.09.19 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оно и видно что договор расторг.Завод Агротехмаш банкрот уже.
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§ Трэвэл
Re: Руководитель ТОО «Олжа Агро» расторг договор доверительного...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 236
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.09.19 - 14:57
Комментарий удален модератором.
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