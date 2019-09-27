Руководитель ТОО «Олжа Агро» расторг договор доверительного управления имуществом группы компаний «Иволга»
Галина КАТКОВА
Об этом вчера, 26 сентября, был извещен судья Батырбек КУДАБАЕВ, который ведет уголовный процесс в суде № 2 Костаная по делу Василия РОЗИНОВА. Основателю «Иволги» предъявлено обвинение в мошенничестве.
Судебное разбирательство началось 17 сентября. На нем постоянно звучала такая конструкция: большая часть предприятий «Иволги» находится в доверительном управлении, а также проходит процедуру реабилитации.
- Поступило ходатайство, подписанное Ходжаназаровым Айдарбеком Асановичем... Настоящим сообщаем, что договор доверительного управления имуществом, представленный суду, был расторгнут 25 сентября 2019 года, - зачитал ходатайство судья. - Приложено уведомление о расторжении договора, отправленное Розинову, в котором Ходжаназаров пишет: "21 декабря 2017 года между нами был заключен договор доверительного управления имуществом, по которому вами передано в управление 0,1% доли участия в уставном капитале ТОО «Сарыкольский элеватор». С марта 2018 года по инициативе АО «Народный банк Казахстана» была возбуждена процедура реабилитации... В мае 2018 года было вынесено судебное решение о применении к ТОО «Сарыкольский элеватор» процедуры реабилитации и туда назначен реабилитационный управляющий. Я был практически отстранен от управления долей участия в указанном ТОО, все полномочия по управлению компанией перешли к реабилитационному управляющему... Таким образом, начиная с октября 2018 года, я практически перестал управлять долей участия в указанном ТОО. В связи с невозможностью лично осуществлять управление доверенным мне имуществом ….настоящим формально уведомляю вас об отказе и прекращении договора доверительного управления с 25 сентября 2019 года".
Батырбек Кудабаев сказал, что в уведомлении о расторжении договора указывается еще 17 хозяйств. Однако конкретно о доле участия говорится только относительно Сарыкольского элеватора. Суду не вполне понятна ситуация по другим предприятиям.
- Остальное имущество еще управляется. Там, где началась процедура реабилитации, там есть реабилитационный управляющий, а где ее нет - доверительное управление. Это технический вопрос, - попытался разъяснить адвокат Розинова Константин ГЕРАЩЕНКО.
- Разве не на 100% процентов имущества «Иволги» распространяется процедура реабилитации? - спросил Кудабаев.
- Нет, элеватор ТОО «Иволга» не в стадии реабилитации, а также ТОО «Аманкарагайский элеватор», ТОО «Аман-Терсек» и ТОО «Буревестник-Агро». 17 хозяйств, которые он перечисляет, - под управлением реабилитационного управляющего, - проинформировал подсудимый. - Не знаю, какая подоплека у ходатайства. Я пытался в перерыве между заседаниями выяснить у Ходжаназарова, но не дозвонился.
Судья предложил Василию Розинову все-таки разобраться с этим вопросом, чтобы затем суд мог выяснить, что происходит с хозяйствами группы компаний «Иволга».
Читайте также:
«Долги «Иволги» будут выкуплены у Евразийского банка развития. Вопрос в цене»
«Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат кредита?» - Василий Розинов
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
Пользователей: 2
Всего: 179
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
8 день без связи. Спасибо Билайну
Сергей_я: смысла ехать в офис тоже нет, офис отправит в техподдержку. Вот лучше пусть сотрудник совместно добьётся результата.
Два государственных университета намерены объединить в Костанае
Следующим шагом будет отделение от КГУ сельскохозяйственного института? И нафига это было делать в начале 2000-х? делается это в рамках исполнения Послания президента Касым-Жомарта Токаева народу...
Флуд и оффтопик (часть 4)
А ежегодная осенняя ярмарка, чем не новость? ;-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: Конечно в Канадах У нас в городах есть, сын щас по студенческому катается - безлимит
Флуд и оффтопик (часть 4)
Все равно пятница скучная. Абайка, расскажите что-нибудь еще о себе, жизни своей.