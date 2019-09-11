Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае

Экс-глава ТОО "Иволга-холдинг", неоднократно признанный одним из влиятельнейших бизнесменов и богатых людей Казахстана, обвиняется по ст. 177, ч.4, п.2 УК РК (в редакции 1997 года). Это мошенничество в особо крупном размере.

Фото из архива "НГ"

Главное судебное разбирательство, согласно постановлению о принятии уголовного дела к судебному производству , назначено на 17 сентября. Дело Василия Розинова будет рассматривать председатель суда №2 Костаная Батырбек Кудабаев. Исходя из текста постановления, Розинов во время следствия находился под залогом. Мера пресечения и на время судебного разбирательства оставлена прежней.

Проблемы у крупнейшего холдинга страны начались давно. В марте 2016 года Евразийский банк развития подал иск к компании о признании ее банкротом. По версии банка, ТОО, заняв у банка $80 млн, не заплатило вовремя. Однако в итоге, после серии судов, холдинг банкротом не признали.

В декабре 2017 года Розинова на посту генерального директора "Иволги-холдинга" сменил Айдарбек Ходжаназаров. А в начале 2018 года товарищество окончательно перестало существовать. На его базе было создано ТОО "Олжа Агро".

11 апреля 2019 года на вручениии ежегодных премий клуба меценатов Розинов по-прежнему выступал в роли председателя клуба, который возглавлял много лет.

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