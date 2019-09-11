Форум
abaika95
«Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае
Цитата- // " за 27 лет взрастившие целые кланы таких "цветочков". и сколько их еще взойдёт?// Очень много взойдет) но сколько взойдет столько и сорвут) "посадочная машина"...
11.09.19 14:53
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата- // Сочту за комплимент! Даже и близко тягаться не возьмусь// Ну сам себя не похвалишь, никто не похвалит) А вы чтобы до конца в роль Макса войти пишите что Штутгарт это рай на земле где по...
11.09.19 14:43
yudjin
«Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае
abaika95: Ну так то этот "цвет общества" закрыли) такие "цветочки" еженедельно расцветают в новостных лентах и репортажах из судебных полей страны. Хороши "агрономы"...
11.09.19 14:42
yudjin
Подать заявление о клевете на обвинившую их в групповом изнасиловании жительницу Костанайской области намерены односельчане
потерпевшая не знает, кто он, и не помнит, как он выглядел. c.radikal.ru
11.09.19 14:35
abaika95
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Цитата- // еще ж никто никого пока не судит, не садит// Ну лиха беда начало) одному ограничения, второму штраф, третьего на нары) главное знак дали уже)
11.09.19 14:33
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае

Ольга КОЛОКОЛОВА

11 сентября 2019, 11:56 |  Криминал

Экс-глава ТОО "Иволга-холдинг", неоднократно признанный одним из влиятельнейших бизнесменов и богатых людей Казахстана, обвиняется по ст. 177, ч.4, п.2 УК РК (в редакции 1997 года). Это мошенничество в особо крупном размере.

Фото из архива "НГ"

Главное судебное разбирательство, согласно постановлению о принятии уголовного дела к судебному производству , назначено на 17 сентября. Дело Василия Розинова будет рассматривать председатель  суда №2 Костаная  Батырбек Кудабаев. Исходя из текста постановления, Розинов во время следствия находился под залогом. Мера пресечения и на время судебного разбирательства оставлена прежней.

Проблемы у крупнейшего холдинга страны начались давно. В марте 2016 года Евразийский банк развития подал иск к компании о признании ее банкротом. По версии банка, ТОО, заняв у банка $80 млн, не заплатило вовремя. Однако в итоге, после серии судов, холдинг банкротом не признали.

 

В декабре 2017 года Розинова на посту генерального директора "Иволги-холдинга" сменил Айдарбек Ходжаназаров. А в начале 2018 года товарищество окончательно перестало существовать. На его базе было создано ТОО "Олжа Агро".

11 апреля 2019 года на вручениии ежегодных премий клуба меценатов Розинов по-прежнему выступал в роли председателя  клуба, который возглавлял много лет.

Читайте также:

"Иволга" - синоним слова "Кризис"

 "Мы просто слушаем слова..."

ЕАБР вернёт все средства, выделенные агрохолдингу «Иволга»

«Иволга» избавилась от королевских долгов

Суд отказал Иволге-Холдинг в отсрочке по задолженности перед ЕАБР на $42 млн

Глава холдинга «Иволга» Василий Розинов покинул список 50 богатейших предпринимателей Казахстана
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
11.09.19 13:55 Подать заявление о клевете на обвинившую их в групповом изнасиловании жительницу Костанайской области намерены односельчане
11.09.19 13:40 Пожизненный срок за изнасилования детей хотят давать в Казахстане
11.09.19 10:47 К 10-ти годам в колонии чрезвычайной безопасности приговорили жителя Рудного за убийство отчима
11.09.19 10:21 «Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае
11.09.19 09:52 Минтруда создало аккаунты в соцсетях по вопросам снижения долговой нагрузки
11.09.19 08:35 "Вечные отговорки!" - график тренировок по шорт-треку срывается из-за отсутствия льда во Дворце спорта Костаная
10.09.19 19:09 Пятилетнего ребенка возвратили матери сотрудники полиции в Костанае
10.09.19 17:29 Упал под тяжестью рюкзака: специалисты взвесили портфели школьников Нур-Султана
10.09.19 16:28 Супертяж из Костаная одержал первую победу на профессиональном ринге в Колумбии
10.09.19 16:18 Божко после критики из-за слов «ставить в стойло»: «Никого не хотел обидеть»

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* drakon
Re: Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17289
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, Вася, стал ты - ненужным, никому... :-o
Профайл

§ Сергей_я
Re: Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2788
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.09.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот, Вася, стал ты - ненужным, никому...

я думаю не дурак он. Так что точно не посадят если он этого не захочет сам
Профайл

* drakon
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17289
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Так что точно не посадят

Кто - знает?... :-o
Профайл

§ Сергей_я
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2788
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.09.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Кто - знает?...

Таких не садят обычно. Если сильно прижмут выехать со страны точно успеет. Даст на лапу и пройдет любую таможню.
Профайл

* drakon
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17289
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
выехать со страны точно успеет

Уезжать из страны, надо - вовремя... 8-) :-o
Профайл

§ peshexod
Re: Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3412
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 11.09.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если корова не даёт молока ...
Профайл

* drakon
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17289
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.19 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Если корова не даёт молока ...

Её отправляют на мясокоибинат... :lol: :oops:
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2627
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.09.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Беги,Вася,беги!
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2627
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.09.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Её отправляют на мясокоибинат...

Или заводят уголовное дело.
Профайл

§ Козлов я
Re: Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 405
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.09.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

§ abaika95
Re: Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.09.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и до "титанов" добрались) хороший знак )
думали наверно если дружат с президентами то уйдут от наказания)
Профайл

§ Сергей_я
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2788
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.09.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
думали наверно если дружат с президентами то уйдут от наказания)

почему думали? еще ж никто никого пока не судит, не садит. А то что там вызывают, наложили какие-то ограничения и прочее это так, для галочки.
Профайл

§ Ваш земляк
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2627
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.09.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мораль - не кидай,да не кидаем будешь!
Профайл

§ abaika95
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.09.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // еще ж никто никого пока не судит, не садит//

Ну лиха беда начало) одному ограничения, второму штраф, третьего на нары) главное знак дали уже)
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 262
Пользователей: 1
Всего: 263

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх