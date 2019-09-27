Расторжение договора доверительного управления с группой компаний «Иволга» практического значения не имеет

Пресс-служба ТОО «Олжа Агро» прокомментировала ситуацию, которая предшествовала направлению 26 сентября в суд №2 Костаная ходатайства, в котором о расторжении сообщалось. Суд с 17 сентября рассматривает уголовное дело в отношении Василия Розинова.

- В декабре 2017 года между Василием Розиновым, являющимся собственником 100% долей участия в уставном капитале всех предприятий «Иволги», и Айдарбеком Ходжаназаровым был заключён договор о доверительном управлении долями участия в 19 предприятиях «Иволги». Это элеваторы, СХП, ТОО «Агротехмаш», ТОО «Промбаза». Помимо них остался ряд предприятий, в которых Василий Розинов является собственником и управленцем. Это позволило группе компаний «Олжа Агро» начать формально управлять предприятиями «Иволги» в том же декабре 2017 года, - говорится в пресс-релизе, направленном в «НГ» после опубликования информации о подаче ходатайства в суд.

Дальше в нем говорится, что весной 2018 года в отношении «Иволги» было вынесено судебное решение о применении реабилитационной процедуры.

- Это означает, что примерно с мая 2018 года все лица, осуществлявшие операционное управление «Иволгой», включая г-на Ходжаназарова, формально отстранились от управления, и вместо них, согласно законодательству, были назначены реабилитационные управляющие. У таковых по закону имеются все права операционного контроля над предприятиями. Таким образом, договор о доверительном управлении долями участия Айдарбеком Ходжаназаровым прекратил иметь какой-либо смысл, - разъясняет пресс-служба. - Между тем, практически в это же время между группой компаний «Иволга» и ТОО «Олжа Агро» был заключён договор о совместной деятельности, по которому была достигнута договорённость, что ввиду сложного финансового положения «Иволги» «Олжа Агро» готова выделить денежные средства на проведение посевной кампании, уборки урожая 2018 года и выплату заработной платы сотрудникам, что и было сделано. Формальное расторжение договора доверительного управления было произведено именно 25 сентября 2019 г. в связи с необходимостью внести ясность для суда – кто же является операционным управляющим группы компаний «Иволга» де-юре. Этот факт не имеет никакого практического значения для целей управления группой предприятий «Иволга», потому как, напомним, в марте 2018-го между сторонами - группой компаний «Иволга» и «Олжа Агро» был заключён договор о совместной деятельности.

В пресс-релизе также подчеркивается, что в настоящее время на упомянутых выше предприятиях “продолжается стабильная работа, в плановом и организованном порядке ведётся завершение осенней кампании, работники вовремя получают заработную плату”.