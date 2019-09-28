В Шамалгане начали работы по строительству путепровода через железнодорожные пути
На станции Шамалган Алматинской области начались работы по строительству нового пешеходного перехода через железную дорогу. Переход построят рядом с местом, где при столкновении поезда "Алматы-Костанай" с автобусом погиб водитель автотранспорта и пострадали три пассажира.
Фото с сайта informburo.kz
Какой конструкции будет сооружение пока неясно. Но уже определено место, где ведутся инженерные изыскательские работы, сообщает informburo.kz.
- Место определили и уже приступили к работам. Сейчас там проводится топографическая съёмка. Как только техусловия получим от КТЖ, сразу же начнутся строительные работы. Там много сетей "Казахтелекома", "Транстелекома" и других компаний. Но хорошо, что нет газо- и водопровода, а также канализационных сетей, – рассказала технический директор ТОО НИиПК "Каздориновация" Айгуль Мынайдарова.
Новый переход построят рядом с действующим переездом. Строительство планируют закончить до конца 2020 года.
- Аким области утвердил один из трёх вариантов нового перехода, которые мы предложили. Мы уже начали инженерные изыскания местности. Подрядчик начал заготовку строительных материалов. В этом году мы проведём подготовительные работы. Закончим раньше 1 сентября, думаю, к маю-июню 2020 года. Переход построят между нынешним переездом и рядом стоящей АЗС, – пообещал начальник управления автомобильных дорог и пассажирских перевозок Алматинской области Ержан Жасыбаев.
Приблизительная стоимость работ – 200 млн тенге.
15 сентября на станции Шамалган поезд столкнулся с пассажирским автобусом, застрявшем в пробке на железнодорожных путях. В результате водитель автобуса погиб. Женщина с двумя маленькими дочерьми трёх и пяти лет госпитализированы в тяжёлом состоянии в Карасайскую районную больницу.
Позже детей транспортировали в центр детской неотложной помощи в Алматы. Состояние их остаётся крайне тяжёлым, они находятся на искусственной вентиляции лёгких.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 3
Всего: 147
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
alex_60: "Нет будущего — нет детей". Забиваем болт и проходим мимо. Так или иначе - сокращение численности!!!
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
есть последователи. активистка из Канады Эмма Лим организовала движение "Нет будущего — нет детей". Они требуют от политиков, в том числе и глав государств, обратить внимание на проблему...
Новые полицейские посты появятся в Казахстане
///Новые полицейские посты появятся в Казахстане/// ///МВД планирует установить/// планирование и появление разные вещи. туалеты тоже на трассах планировали, картинки красивые показывали. и где эти...
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
таноми52: О Боже! Жизнь ужасна, мир катится в пропасть, и все мы умрём! Butch, Вы окончательно убили во мне веру в науку, технику и гений человечества! Таноми! Самый прикол в том, что наука уже...
Руководитель ТОО «Олжа Агро» расторг договор доверительного управления имуществом группы компаний «Иволга»
в управление 0,1% доли участия. Пара мыслишек. Проекты законов у нас готовят обычно наши доблестные клерки, закончившие, как правило, наши не менее доблестные вузы. При чем они это вряд ли умеют...