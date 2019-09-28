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pro100tak
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
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В Шамалгане начали работы по строительству путепровода через железнодорожные пути

28 сентября 2019, 09:57 |  Общество

На станции Шамалган Алматинской области начались работы по строительству нового пешеходного перехода через железную дорогу. Переход построят рядом с местом, где при столкновении поезда "Алматы-Костанай" с автобусом погиб водитель автотранспорта и пострадали три пассажира.

Фото с сайта informburo.kz

Какой конструкции будет сооружение пока неясно. Но уже определено место, где ведутся инженерные изыскательские работы, сообщает informburo.kz.

- Место определили и уже приступили к работам. Сейчас там проводится топографическая съёмка. Как только техусловия получим от КТЖ, сразу же начнутся строительные работы. Там много сетей "Казахтелекома", "Транстелекома" и других компаний. Но хорошо, что нет газо- и водопровода, а также канализационных сетей, – рассказала технический директор ТОО НИиПК "Каздориновация" Айгуль Мынайдарова.

Новый переход построят рядом с действующим переездом. Строительство планируют закончить до конца 2020 года.

- Аким области утвердил один из трёх вариантов нового перехода, которые мы предложили. Мы уже начали инженерные изыскания местности. Подрядчик начал заготовку строительных материалов. В этом году мы проведём подготовительные работы. Закончим раньше 1 сентября, думаю, к маю-июню 2020 года. Переход построят между нынешним переездом и рядом стоящей АЗС, – пообещал начальник управления автомобильных дорог и пассажирских перевозок Алматинской области Ержан Жасыбаев.

Приблизительная стоимость работ – 200 млн тенге.

15 сентября на станции Шамалган поезд столкнулся с пассажирским автобусом, застрявшем в пробке на железнодорожных путях. В результате водитель автобуса погиб. Женщина с двумя маленькими дочерьми трёх и пяти лет госпитализированы в тяжёлом состоянии в Карасайскую районную больницу.

Позже детей транспортировали в центр детской неотложной помощи в Алматы. Состояние их остаётся крайне тяжёлым, они находятся на искусственной вентиляции лёгких.
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