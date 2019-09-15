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таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: Что мы наделали, Это, наверное, по пьяни! Когда я пьян, а пьян всегда я, Ничто меня не сокрушит, И никакая сила ада Моё блаженство не смутит! ;-) :lol:
15.09.19 22:56
сайлау курманов
За и против уборки в школе. Что думают японцы и казахстанцы, живущие в Токио?
Целая ватага детишек сидят во дворе на лавочке. Где участковый, где инспектор по делам подростков? Завтра в школу... .
15.09.19 22:38
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
Что мы наделали, министра так нельзя :-o
15.09.19 22:11
elektron
За и против уборки в школе. Что думают японцы и казахстанцы, живущие в Токио?
Труд из обезьяны сделал человека! Интерпретировать можно кому как угодно. Но что бы уважали твой труд, нужно сначала самим сделать что то и детям это привить.
15.09.19 22:03
elektron
За и против уборки в школе. Что думают японцы и казахстанцы, живущие в Токио?
yudjin: Ну это как из той оперы, детишек нельзя в магазин посылать, люки открытые понимашь, бывают, а если гулять сами пойдут??? То опять Родители виноваты. Знамо.
15.09.19 21:59
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Поезд "Алматы-Костанай" врезался в автобус в Алматинской области

15 сентября 2019, 21:38 |  Происшествия

Поезд "Алматы-Костанай" врезался в автобус в Алматинской области, передает Tengrinews.kz. ЧП произошло на перегоне Аксенгир - Шамалган 15 сентября примерно в 19.20 .

Автобус следовал по автодороге Екатеринбург - Алматы, 2449-й километр.

- Водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу. В результате произошел наезд на автобус, - сообщил советник министра индустрии и инфраструктурного развития Руслан ИМАНКУЛОВ.

- Как всегда в воскресенье, создалась пробка. - рассказывает очевидец происшествия. Машины стояли в пять рядов с двух сторон, и автобус оказался на путях.

Он добавил, что в момент столкновения в автобусе находились пассажиры, которые не спешили покидать салон. "Люди сидели в автобусе до конца", - отметил мужчина.


- На ж/д переезде Карасайского района Алматинской области в 19.30 поезд сообщением Алматы-Костанай столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом Сетра. В результате на месте ДТП погиб водитель автобуса. В ближайшую больницу госпитализировано три пассажира автобуса женщина и двое детей", - сообщили в пресс-службе МВД РК. 

Организована горячая линия в ДЧС Алматы по телефонам: (8727) 2782083, 2782084, говорится в сообщении пресс-службы КЧС МВД РК.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с происшествием на переезде в Шамалгане, сообщает  informburo.

- На железнодорожном переходе Аксенгир – Шамалган в Алматинской области поезд врезался в автобус, где находились 67 человек. Один человек погиб, есть раненые. Мои соболезнования. Начато расследование, – написал Касым-Жомарт Токаев в своем Твиттере.
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"Нужные деньги"
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Директор департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев предложил внедрить в школах японский метод воспитания трудолюбия через уборку помещений. Поддерживаете ли вы это предложение?
Да. Уборка в классе - дело несложное, зато дети научатся уважать чужой труд.
Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
 
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