Поезд "Алматы-Костанай" врезался в автобус в Алматинской области

Поезд "Алматы-Костанай" врезался в автобус в Алматинской области, передает Tengrinews.kz. ЧП произошло на перегоне Аксенгир - Шамалган 15 сентября примерно в 19.20 .

Автобус следовал по автодороге Екатеринбург - Алматы, 2449-й километр.

- Водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу. В результате произошел наезд на автобус, - сообщил советник министра индустрии и инфраструктурного развития Руслан ИМАНКУЛОВ.

- Как всегда в воскресенье, создалась пробка. - рассказывает очевидец происшествия. Машины стояли в пять рядов с двух сторон, и автобус оказался на путях.

Он добавил, что в момент столкновения в автобусе находились пассажиры, которые не спешили покидать салон. "Люди сидели в автобусе до конца", - отметил мужчина.





- На ж/д переезде Карасайского района Алматинской области в 19.30 поезд сообщением Алматы-Костанай столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом Сетра. В результате на месте ДТП погиб водитель автобуса. В ближайшую больницу госпитализировано три пассажира автобуса женщина и двое детей", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

Организована горячая линия в ДЧС Алматы по телефонам: (8727) 2782083, 2782084, говорится в сообщении пресс-службы КЧС МВД РК.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с происшествием на переезде в Шамалгане, сообщает informburo.

- На железнодорожном переходе Аксенгир – Шамалган в Алматинской области поезд врезался в автобус, где находились 67 человек. Один человек погиб, есть раненые. Мои соболезнования. Начато расследование, – написал Касым-Жомарт Токаев в своем Твиттере.



