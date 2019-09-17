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alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: рассказали бы о рабстве рассказываю. //От расширения рабства не застрахованы даже крупнейшие экономики Европейского союза. Так, всего за год Германия и Великобритания перешли из группы...
17.09.19 12:29
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Эй, местные, там, рассказали бы о рабстве a.radikal.ru в КОстанае. Интересно же... :lol: :oops: Фото и новость с МАИЛ РУ КЗ
17.09.19 12:14
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата- // Если на мои вопросы будут отвечать бездельники - я не стану возражать// А ты что Крюк?) в чгк тут играешь) или Дудь?) бездельники неможут тебе тут отвечать) они в инстаграме там...
17.09.19 11:32
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: бездельники возле акиматов Если на мои вопросы будут отвечать бездельники - я не стану возражать.))
17.09.19 11:24
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: местным то то они нафига. Как и этот форум...
17.09.19 11:20
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Врезавшийся в автобус поезд №43 из Алматы прибыл сегодня в Костанай

Георгий ГОВОРОВ

17 сентября 2019, 11:00 |  Происшествия

Несмотря на аварию, которая произошла  15 сентября на перегоне Аксенгир - Шамалган, поезд прибыл на второй путь костанайского железнодорожного вокзала строго по расписанию, в 8:50. 


Как утверждают очевидцы  столкновения состава с пассажирским автобусом, который оказался заблокированным на железнодорожных путях, для пассажиров поезда авария прошла без серьезных последствий. Пострадавших не было.

 

- Авария произошла где-то через час после того, как поезд выехал из Алматы. С полок никто не упал, паники не наблюдалось, даже сильного толчка не было, - рассказал проводник пассажирского вагона Самат КОШКУМБАЕВ. - Я из вагона не выходил, много работы было.


В результате столкновения поезда и автобуса погиб водитель, срочно эвакуировавший пассажиров через заднюю дверь. Женщина и двое детей в тяжелом состоянии находятся в больнице.

- Мы почувствовали толчок, как-будто кто-то стоп-кран сорвал, - рассказал пассажир из второго вагона Алексей УЛЬЯНОВСКИЙ. - Никого из пассажиров поезда не выпускали, кто-то просто смотрел в окна. 


Начальник пассажирского поезда Базаркул ТУМАТАЕВА стала свидетелем того, как из-под штабного вагона вытащили женщину.


- Она была вся в крови, не шевелилась. Стонала сильно. Я только потом в интернете прочитала, что у неё ключица, бедро и 4 ребра сломаны. Когда я вышла, мне сказали, что сильно пострадали дочки этой женщины. Их увезла скорая, - рассказала "НГ" Туматаева. - Моя обязанность обеспечить безопасность пассажиров, поэтому времени не было наблюдать. Пассажиры рвались посмотреть, но я дала команду проводникам никого не выпускать, чтобы никого не потерять.


По словам Базаркул Туматаевой, пробка на переезде была примерно из 100 машин. Водитель автобуса неосторожно выехал на рельсы и оказался  заблокированным там. Пробки на этом переезде частое явление.

- Тормозной путь у поезда 800 м. Где-то за 500-600 м до места аварии машинисту сообщили об угрозе столкновения. Он начал экстренно тормозить, подавал сигналы, но  остановить состав не успел. В момент столкновения ехали мы со скоростью 55 км/ч, - вспоминает начальник поезда. - Скорая помощь приехала  минут через 15. Я насчитала 5 машин.


Причины аварии сейчас расследует специальная комиссия, созданная министерством индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК. В Костанае поезд встречали также сотрудники полиции.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Да. Уборка в классе - дело несложное, зато дети научатся уважать чужой труд.
Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
 
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