Врезавшийся в автобус поезд №43 из Алматы прибыл сегодня в Костанай

Несмотря на аварию, которая произошла 15 сентября на перегоне Аксенгир - Шамалган, поезд прибыл на второй путь костанайского железнодорожного вокзала строго по расписанию, в 8:50.





Как утверждают очевидцы столкновения состава с пассажирским автобусом, который оказался заблокированным на железнодорожных путях, для пассажиров поезда авария прошла без серьезных последствий. Пострадавших не было.

- Авария произошла где-то через час после того, как поезд выехал из Алматы. С полок никто не упал, паники не наблюдалось, даже сильного толчка не было, - рассказал проводник пассажирского вагона Самат КОШКУМБАЕВ. - Я из вагона не выходил, много работы было.





В результате столкновения поезда и автобуса погиб водитель, срочно эвакуировавший пассажиров через заднюю дверь. Женщина и двое детей в тяжелом состоянии находятся в больнице.

- Мы почувствовали толчок, как-будто кто-то стоп-кран сорвал, - рассказал пассажир из второго вагона Алексей УЛЬЯНОВСКИЙ. - Никого из пассажиров поезда не выпускали, кто-то просто смотрел в окна.





Начальник пассажирского поезда Базаркул ТУМАТАЕВА стала свидетелем того, как из-под штабного вагона вытащили женщину.





- Она была вся в крови, не шевелилась. Стонала сильно. Я только потом в интернете прочитала, что у неё ключица, бедро и 4 ребра сломаны. Когда я вышла, мне сказали, что сильно пострадали дочки этой женщины. Их увезла скорая, - рассказала "НГ" Туматаева. - Моя обязанность обеспечить безопасность пассажиров, поэтому времени не было наблюдать. Пассажиры рвались посмотреть, но я дала команду проводникам никого не выпускать, чтобы никого не потерять.





По словам Базаркул Туматаевой, пробка на переезде была примерно из 100 машин. Водитель автобуса неосторожно выехал на рельсы и оказался заблокированным там. Пробки на этом переезде частое явление.

- Тормозной путь у поезда 800 м. Где-то за 500-600 м до места аварии машинисту сообщили об угрозе столкновения. Он начал экстренно тормозить, подавал сигналы, но остановить состав не успел. В момент столкновения ехали мы со скоростью 55 км/ч, - вспоминает начальник поезда. - Скорая помощь приехала минут через 15. Я насчитала 5 машин.





Причины аварии сейчас расследует специальная комиссия, созданная министерством индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК. В Костанае поезд встречали также сотрудники полиции.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

