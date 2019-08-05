Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам

Пережившая насилие в поезде "Тальго" поблагодарила всех неравнодушных казахстанцев за поддержку. Обращение девушки опубликовал в своем Facebook фонд "НеМолчи.kz", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турар Казангапов©

"Я прочитала много отзывов, увидела много репортажей в СМИ, поняла, что это преступление получило всеобщий резонанс, благодаря вашему неравнодушному отношению! Я хотела бы, чтобы в нашей стране ни одна женщина или ребенок никогда не столкнулись с насилием, чтобы они чувствовали себя защищенными и знали, что в таких ситуациях помощь и защита будут профессиональными", - говорится в сообщении.

По словам пострадавшей, она пережила и переживает до сих пор большое личное горе. "Я много лет строила свой личный безопасный мир, много училась, много работала, побывала в разных странах, видела разные культуры и с большой любовью всегда возвращалась на родину. Я верила, что нахожусь под защитой в своей стране, у себя дома. Но оказалось, что любой из нас в любой момент, в любом месте может стать жертвой подобных обстоятельств. Я думала, что страшнее той ночи ничего уже не может быть, в те минуты весь мой мир рухнул", - рассказала она.

Девушка также сообщила, что столкнулась "со страшными испытаниями, которые, оказывается, нужно проходить во время следствия и судов". По ее словам, моральное насилие и унижение, с которыми ей пришлось столкнуться, можно сравнить с повторным изнасилованием. Изнасилованной в "Тальго" пришлось пережить давление как со стороны "группы поддержки" подозреваемых, так и со стороны следствия и суда.

"В связи с этим я, как женщина, пережившая насилие, обращаюсь к руководству страны и депутатам Парламента РК с просьбой ужесточить наказание сексуальным насильникам. Выработать единый алгоритм действий для сотрудников правоохранительных органов, чтобы пережившие насилие точно знали каждый шаг, который должно сделать следствие", - заключила она.

Напомним, жительницу Актюбинской области изнасиловали в "Тальго" в сентябре 2018 года. Случай вызвал резонанс после того, как пострадавшая обратилась в фонд "НеМолчи.kz". Лидер движения Дина Смаилова на своей странице в Facebook рассказала о произошедшем. По ее словам, молодая женщина возвращалась из Нур-Султана в Актобе.

Проводников Умбеталиева и Курманиязова признали виновными в изнасиловании пассажирки, их приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы.

Позже главный транспортный прокурор Казахстана Ернат Сыбанкулов сообщил, что Костанайской транспортной прокуратурой в суд внесено апелляционное ходатайство об изменении приговора и применении в отношении осужденных более строгого наказания.

Сама пострадавшая также заявила, что намерена обжаловать решение суда.