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maxsaf
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05.08.19 10:44
maxsaf
Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам
Vital: Ну тогда и жен судить по статье "халатность" :-)
05.08.19 10:40
Vital
Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам
maxsaf: Бро, ты давай завязывай такие советы жёнам давать))) А если мужику нужно уйти из дому на "чаепитие" как раз с пустым животом и с полными "колокольчиками". 8-) ...
05.08.19 10:38
maxsaf
Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам
Обращаюсь к женам. Мужики устроены примитивно: там включается, тут выключается. Если вы хотите, чтобы они с работы возвращались домой - отправляйте их с полным желудком и пустыми...
05.08.19 10:05
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon: не - преграда... ты то знаешь. первый парень по Тарановскому району. бывший правда.
05.08.19 09:53
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Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам

5 августа 2019, 08:49 |  Общество

Пережившая насилие в поезде "Тальго" поблагодарила всех неравнодушных казахстанцев за поддержку. Обращение девушки опубликовал в своем Facebook фонд "НеМолчи.kz", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турар Казангапов©

"Я прочитала много отзывов, увидела много репортажей в СМИ, поняла, что это преступление получило всеобщий резонанс, благодаря вашему неравнодушному отношению! Я хотела бы, чтобы в нашей стране ни одна женщина или ребенок никогда не столкнулись с насилием, чтобы они чувствовали себя защищенными и знали, что в таких ситуациях помощь и защита будут профессиональными", - говорится в сообщении.

По словам пострадавшей, она пережила и переживает до сих пор большое личное горе. "Я много лет строила свой личный безопасный мир, много училась, много работала, побывала в разных странах, видела разные культуры и с большой любовью всегда возвращалась на родину. Я верила, что нахожусь под защитой в своей стране, у себя дома. Но оказалось, что любой из нас в любой момент, в любом месте может стать жертвой подобных обстоятельств. Я думала, что страшнее той ночи ничего уже не может быть, в те минуты весь мой мир рухнул", - рассказала она.

Девушка также сообщила, что столкнулась "со страшными испытаниями, которые, оказывается, нужно проходить во время следствия и судов". По ее словам, моральное насилие и унижение, с которыми ей пришлось столкнуться, можно сравнить с повторным изнасилованием. Изнасилованной в "Тальго" пришлось пережить давление как со стороны "группы поддержки" подозреваемых, так и со стороны следствия и суда.

"В связи с этим я, как женщина, пережившая насилие, обращаюсь к руководству страны и депутатам Парламента РК с просьбой ужесточить наказание сексуальным насильникам. Выработать единый алгоритм действий для сотрудников правоохранительных органов, чтобы пережившие насилие точно знали каждый шаг, который должно сделать следствие", - заключила она.

Напомним, жительницу Актюбинской области изнасиловали в "Тальго" в сентябре 2018 года. Случай вызвал резонанс после того, как пострадавшая обратилась в фонд "НеМолчи.kz". Лидер движения Дина Смаилова на своей странице в Facebook рассказала о произошедшем. По ее словам, молодая женщина возвращалась из Нур-Султана в Актобе.

Проводников Умбеталиева и Курманиязова признали виновными в изнасиловании пассажирки, их приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы.

Позже главный транспортный прокурор Казахстана Ернат Сыбанкулов сообщил, что Костанайской транспортной прокуратурой в суд внесено апелляционное ходатайство об изменении приговора и применении в отношении осужденных более строгого наказания.

Сама пострадавшая также заявила, что намерена обжаловать решение суда. 
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4332
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ждем оценку двух местных экспертов .
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* maxsaf
Re: Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2609
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дать депутатскую неприкосновенность. И мандат. И улицу назвать.
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* maxsaf
Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2609
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этих двоих вместе с судьей - максимально строго, чтоб даже "нармальные" мужики как от огня шорохались

[Исправлено: maxsaf, 05.08.2019 - 09:49]
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§ Vital
Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7848
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.08.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это письмо не че не говорит. Завтра другая сторона напишит такое же или даже круче, на уровне Голливуда.

[Исправлено: Vital, 05.08.2019 - 08:50]
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* maxsaf
Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2609
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Это письмо говорит, что те двое уже ничего никогда не напишут
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§ abaika95
Re: Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 135
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.08.19 - 09:54
Комментарий удален модератором.
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* maxsaf
Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2609
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обращаюсь к женам. Мужики устроены примитивно: там включается, тут выключается. Если вы хотите, чтобы они с работы возвращались домой - отправляйте их с полным желудком и пустыми "колокольчиками", очень пустыми, аж в минус, шоб дня три восстанавливались. ))
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§ Vital
Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7848
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.08.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Бро, ты давай завязывай такие советы жёнам давать))) А если мужику нужно уйти из дому на "чаепитие" как раз с пустым животом и с полными "колокольчиками". 8-)

[Исправлено: Vital, 05.08.2019 - 09:43]
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* maxsaf
Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2609
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ну тогда и жен судить по статье "халатность" :-)
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Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
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