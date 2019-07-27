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"Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная женщина!", - правозащитница прокомментировала приговор в отношении насильников

Ольга ЛИХОГРАЙ

27 июля 2019, 15:01 |  Общество

Приговор в отношении Колканата Курманиязова и Жетеса Умбеталиева, которые были признаны виновными в изнасиловании пассажирки поезда "Тулпар-Тальго", следующего по маршруту Нур-Султан-Актобе, поверг в шок потерпевшую. Об этом "НГ" сообщила правозащитница, алматинский лидер движения "Не молчи KZ" Дина СМАИЛОВА.

Дина Смаилова / Фото © Sputnik, Серикжан Ковланбаев

- Нам непонятно почему судья назначил наказание ниже низшего предела. Такое наказание назначают, если подсудимые признали вину, раскаялись, попросили прощение, - отметила Смаилова. - В данном случае все было наоборот. Смягчающим обстоятельством назвали наличие детей, но они есть только у одного подсудимого. Причем здесь второй? Если уж переквалифицировали статью с группового изнасилования на простое изнасилование, хотя бы назначил судья наказание по 3 года каждому - в рамках данной статьи.

Правозащитница заявила, что потерпевшая однозначно будет обжаловать приговор. Сейчас она находится в стрессе, за время процесса похудела килограммов на 15.

- Самое обидное, что ей приходится так долго доказывать, что она приличная женщина! - возмущается Смаилова. - Некоторые комментарии в соцсетях просто ужасают. Почему-то пишут, что она была пьяной, хотя есть экспертизы, что все трое были трезвы и судья это озвучил. Но даже, если допустить, что любая другая пассажирка, возвращаясь из успешной командировки, позволила себе выпить в вагоне-ресторане, пошутить с попутчиками и т.д., ее что можно насиловать? Смысл большинства комментариев, особенно в казахскоязычных соцсетях, сводится именно к этому, мол, женщина должна знать свое место. Исходя из этих комментариев получается, что, если увидел пьяную женщину на работе, в такси, то можно набрасываться и насиловать. И это нормально.

Правозащитница отметила, что экспертиза зафиксировала синяки на теле пострадавшей. На вопрос суда, почему она не закрыла дверь и не позвала на помощь после того, как ее изнасиловал первый проводник, потерпевшая отвечала, что была в шоке от того, что ее мир рухнул и не могла об этом думать.

Преступление было совершено 26 сентября 2018 года, когда поезд проезжал между станциями Кушмурун и Есиль, по территории Костанайской области.

Приговор в отношении Курманиязова и Умбеталиева в суде номер 2 Костаная вынесли 26 июля. Судья назначил им по 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии средней безопасности. Назначенный ниже низшего предела срок (санкция статьи предполагала от 3 до 5 лет) судья объяснил смягчающими обстоятельствами: отсутствием судимостей, положительными характеристиками и наличием двух малолетних детей у одного подсудимого. Подсудимые и потерпевшая являются жителями Актобе. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Комментарии к новости
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§ Кушмурунец23
Re: "Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 260
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 27.07.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, нет и еще раз нет! Здесь нет никакой коррупции!
Цитата:
- Самое обидное, что ей приходится так долго доказывать, что она приличная женщина!

Какие у нас научные конференции? Приличные люди на такси, тфю ты... на научные конференции не ездЮт!
Теперь из за нее детишки на пару лет лишаться видеть лицезреть своего "замечательного" папашку. Жены потеряют таких "кормильцев".
Понять и простить!
А народ у нас Цитата:
Смысл большинства комментариев, особенно в казахскоязычных соцсетях, сводится именно к этому, мол, женщина должна знать свое место.
Я все больше убеждаюсь, что у нас некоторый народ очень нехороший, то Президент им не такой, то новый президент тоже не нравиться некоторым, то эти турки и арабы... теперь вот эта "женщина должна знать свое место"
А может просто они не верят что в Казахстане есть наука и поэтому с подозрением относятся к научным конференциям, поэтому у некоторых такое скот..ое отношение к потерпевшей? Я предполагаю, что у этих "папаш" это не первые такие "похождения", после короткой отсидки, ведь они могут снова себя проявить? Не хорошо все это, не хорошо! Не красит нашу страну такие "папаши" и сердобольные судьи! Почему бы суд присяжных, из женщин?
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§ андрей 117
Re: "Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 27.07.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
откупились и всё.на условно не тянут.шум может подняться.а два с половиной мол потерпите.там по УДО выйдите через годик.а то и меньше.
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§ Vital
Re: "Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7819
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.07.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:

Сомневаюсь что найдётся судья, который будет так рисковать своей работой ради двух проводников с такой статьёй.
А срок маленький, так это потому что история мутная.
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