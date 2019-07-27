"Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная женщина!", - правозащитница прокомментировала приговор в отношении насильников

Приговор в отношении Колканата Курманиязова и Жетеса Умбеталиева, которые были признаны виновными в изнасиловании пассажирки поезда "Тулпар-Тальго", следующего по маршруту Нур-Султан-Актобе, поверг в шок потерпевшую. Об этом "НГ" сообщила правозащитница, алматинский лидер движения "Не молчи KZ" Дина СМАИЛОВА.

Дина Смаилова / Фото © Sputnik, Серикжан Ковланбаев

- Нам непонятно почему судья назначил наказание ниже низшего предела. Такое наказание назначают, если подсудимые признали вину, раскаялись, попросили прощение, - отметила Смаилова. - В данном случае все было наоборот. Смягчающим обстоятельством назвали наличие детей, но они есть только у одного подсудимого. Причем здесь второй? Если уж переквалифицировали статью с группового изнасилования на простое изнасилование, хотя бы назначил судья наказание по 3 года каждому - в рамках данной статьи.

Правозащитница заявила, что потерпевшая однозначно будет обжаловать приговор. Сейчас она находится в стрессе, за время процесса похудела килограммов на 15.

- Самое обидное, что ей приходится так долго доказывать, что она приличная женщина! - возмущается Смаилова. - Некоторые комментарии в соцсетях просто ужасают. Почему-то пишут, что она была пьяной, хотя есть экспертизы, что все трое были трезвы и судья это озвучил. Но даже, если допустить, что любая другая пассажирка, возвращаясь из успешной командировки, позволила себе выпить в вагоне-ресторане, пошутить с попутчиками и т.д., ее что можно насиловать? Смысл большинства комментариев, особенно в казахскоязычных соцсетях, сводится именно к этому, мол, женщина должна знать свое место. Исходя из этих комментариев получается, что, если увидел пьяную женщину на работе, в такси, то можно набрасываться и насиловать. И это нормально.

Правозащитница отметила, что экспертиза зафиксировала синяки на теле пострадавшей. На вопрос суда, почему она не закрыла дверь и не позвала на помощь после того, как ее изнасиловал первый проводник, потерпевшая отвечала, что была в шоке от того, что ее мир рухнул и не могла об этом думать.

Преступление было совершено 26 сентября 2018 года, когда поезд проезжал между станциями Кушмурун и Есиль, по территории Костанайской области.

Приговор в отношении Курманиязова и Умбеталиева в суде номер 2 Костаная вынесли 26 июля. Судья назначил им по 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии средней безопасности. Назначенный ниже низшего предела срок (санкция статьи предполагала от 3 до 5 лет) судья объяснил смягчающими обстоятельствами: отсутствием судимостей, положительными характеристиками и наличием двух малолетних детей у одного подсудимого. Подсудимые и потерпевшая являются жителями Актобе. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.