Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае

Приговор в отношении 22-летнего и 29-летнего жителей Актобе огласили сегодня, 26 июля, в суде №2 Костаная. Оба признаны виновными в изнасиловании 35-летней жительницы Актобе.

Дело рассматривалось в суде Костаная в связи с тем, что изнасилование в купе поезда произошло на территории нашей области. Фабулу делу «НГ» рассказала алматинский лидер движения «Не молчи KZ» Дина СМАИЛОВА. Она в качестве правозащитницы поддерживала потерпевшую и знает о ходе закрытого процесса с ее слов.

Согласно этой фабуле молодая женщина, бизнесмен и доктор наук, возвращалась с научной конференции из Нур-Султана в поезде «Тальго». Когда она зашла в двухместное купе, там был пассажир. Она оставила вещи и пошла поужинать в ресторан, а, вернувшись, увидела в нем молодого проводника в трико и майке, распивавшего пиво. На вопрос, где ее попутчик, проводник сообщил, что отселил его. По версии потерпевшей около получаса она пыталась его выпроводить. Когда проводник ушел, женщина закрылась и легла спать.

- По словам потерпевшей, около 4 утра дверь купе своим ключом открыл проводник и изнасиловал ее, - сообщила «НГ» Дина Смаилова. – От шока женщина не могла ни кричать, ни сопротивляться. После этого зашел второй проводник и тоже совершил акт насилия над ней. На процессе, как говорит потерпевшая, подсудимые признавались, что начали ее «делить», как только она зашла в вагон. Женщина молодая, ухоженная, состоятельная никогда бы не обратила на них внимания.

По словам Дины Смаиловой, во время разбирательства и следственных действий потерпевшая пережила очередной стресс, на нее оказывалось давление. К тому же женщина не рассказывает о случившимся никому из близких, чтобы не травмировать их, поэтому на днях у нее случился срыв.

- Подсудимые вину так и не признали, уверяя, что это был секс по обоюдному согласию, - рассказала правозащитница. – Однако прокурор посчитал, что их вина полностью доказана и попросил для каждого по 6,5 лет лишения свободы. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет. Из своей практики я знаю, что это не единичный случай, когда пассажирок пытаются изнасиловать или насилуют сотрудники «Казахстан Темир жолы», которыми являются все проводники. Однако под давлением женщины обычно забирают заявления или вовсе не идут в суд, а в КТЖ просто не хотят выносить сор из избы. Когда мы опубликовали эту историю на своем сайте, появилась куча комментариев от женщин, которые подвергались насилию со стороны проводников. За три года это 32-ой приговор по бытовому и сексуальному насилию в отношении женщин Казахстана, это печальная статистика.

По данным Смаиловой, оба проводника до приговора являлись сотрудниками КТЖ, но после случившегося были временно отстранены от работы.

Подсудимых Колканата КУРМАНИЯЗОВА и Жетеса УМБЕТАЛИЕВА признали виновными по ст.120 ч. 1 (Изнасилование) и приговорили к 2,5 годам лишения свободы каждого в колонии средней безопасности и назначили штраф 15 МРП каждому из подсудимых.

Судья Оразбай перед чтением приговора заявил, что в связи с тем, что процесс был закрытым, он огласит только резолютивную часть. Поскольку делопроизводство велось на казахском языке, ее огласили на государственном языке. Представителей СМИ попросили выйти из зала суда, пока судья разъясняет суть приговора потерпевшим. После этого судья обещал отдельно пообщаться с журналистами.

- Подсудимые совершили изнасилование в отношении пассажирки К., - пояснил журналистам судья. - Групповое изнасилование подразумевает, что один, к примеру, держит руки или зажимает рот, а другой насилует. Такого факта установлено не было, поэтому статья была переквалифицирована с ч.2 п.1. (групповое изнасилование без предварительного сговора) на ч.1 (просто изнасилование).

Вопроса о возмещении морального или материального ущерба потерпевшая не ставила.

Курманиязов и Умбеталиев были арестованы в зале суда. Отбывать срок им предстоит в Кушмурунской колонии.

Отягчающих обстоятельств суд не нашел. В качестве смягчающих учел наличие двух несовершеннолетних детей у одного из подсудимых.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.