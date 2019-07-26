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maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Нурбанчик: Но не на рабочем же месте! Эээ... каюсь, грешен многократно. Но такой статьи в УК нет. :lol:
26.07.19 13:54
maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Змея Подколодная: Раз осудили, значит биоматериал обоих проводников присутствовал. А это разве кто-то оспаривал? Они признают - было. Но по обоюдному согласию. Какая экспертиза это опровергает?
26.07.19 13:50
Змея Подколодная
Могут ли блокировать VPN в Казахстане
Предлагаю вообще заглушку поставить)Тарелки тоже запретить. Транслировать исключительно Хабар, чтобы мы не забывали, как хорошо мы живем. Будем, как китайцы, но у тех хоть VPN разрешен и ВК.)))
26.07.19 13:46
Змея Подколодная
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
К сожалению не у всех это получается и еще при этом на рабочем месте. Тогда добро пожаловать на "шконари". С такой статьей, по старой, тюремной традиции, будут рады видеть. Поделом, ибо...
26.07.19 13:37
Змея Подколодная
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Я нг читаю. Тут такого не сказано. Изнасилование и прочие телесные закрепляются экспертизой. Раз осудили, значит биоматериал обоих проводников присутствовал.
26.07.19 13:33
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Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

26 июля 2019, 10:27 |  Криминал

Приговор в отношении 22-летнего и 29-летнего жителей Актобе огласили сегодня, 26 июля, в суде №2 Костаная. Оба признаны виновными в изнасиловании 35-летней жительницы Актобе.

Дело рассматривалось в суде Костаная в связи с тем, что изнасилование в купе поезда произошло на территории нашей области. Фабулу делу «НГ» рассказала алматинский лидер движения «Не молчи KZ» Дина СМАИЛОВА. Она в качестве правозащитницы поддерживала потерпевшую и знает о ходе закрытого процесса с ее слов.

Согласно этой фабуле молодая женщина,  бизнесмен и доктор наук, возвращалась с научной конференции из Нур-Султана в поезде «Тальго». Когда она зашла в двухместное купе, там был пассажир. Она оставила вещи и пошла поужинать в ресторан, а, вернувшись, увидела в нем молодого проводника в трико и майке, распивавшего пиво. На вопрос, где ее попутчик, проводник сообщил, что отселил его. По версии потерпевшей около получаса она пыталась его выпроводить. Когда проводник ушел, женщина закрылась и легла спать.

- По словам потерпевшей, около 4 утра дверь купе своим ключом открыл проводник и изнасиловал ее, - сообщила «НГ» Дина Смаилова. – От шока женщина не могла ни кричать, ни сопротивляться. После этого зашел второй проводник и тоже совершил акт насилия над ней. На процессе, как говорит потерпевшая, подсудимые признавались, что начали ее «делить», как только она зашла в вагон. Женщина молодая, ухоженная, состоятельная никогда бы не обратила на них внимания.

По словам Дины Смаиловой, во время разбирательства и следственных действий потерпевшая пережила очередной стресс, на нее оказывалось давление. К тому же женщина не рассказывает о случившимся никому из близких, чтобы не травмировать их, поэтому на днях у нее случился срыв.

- Подсудимые вину так и не признали, уверяя, что это был секс по обоюдному согласию, - рассказала правозащитница. – Однако прокурор посчитал, что их вина полностью доказана и попросил для каждого по 6,5 лет лишения свободы. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет. Из своей практики я знаю, что это не единичный случай, когда пассажирок пытаются изнасиловать или насилуют сотрудники «Казахстан Темир жолы», которыми являются все проводники. Однако под давлением женщины обычно забирают заявления или вовсе не идут в суд, а в КТЖ просто не хотят выносить сор из избы. Когда мы опубликовали эту историю на своем сайте, появилась куча комментариев от женщин, которые подвергались насилию со стороны проводников. За три года это 32-ой приговор по бытовому и сексуальному насилию в отношении женщин Казахстана, это печальная статистика.

По данным Смаиловой, оба проводника до приговора являлись сотрудниками КТЖ, но после случившегося были временно отстранены от работы.

Подсудимых Колканата КУРМАНИЯЗОВА и Жетеса УМБЕТАЛИЕВА признали виновными по ст.120 ч. 1 (Изнасилование) и приговорили к 2,5 годам лишения свободы каждого в колонии средней безопасности и назначили штраф 15 МРП каждому из подсудимых.

Судья Оразбай перед чтением приговора заявил, что в связи с тем, что процесс был закрытым, он огласит только резолютивную часть. Поскольку делопроизводство велось на казахском языке, ее огласили на государственном языке. Представителей СМИ попросили выйти из зала суда, пока судья разъясняет суть приговора потерпевшим. После этого судья обещал отдельно пообщаться с журналистами.

- Подсудимые совершили изнасилование в отношении пассажирки К., - пояснил журналистам судья. - Групповое изнасилование подразумевает, что один, к примеру, держит руки или зажимает рот, а другой насилует. Такого факта установлено не было, поэтому статья была переквалифицирована с ч.2  п.1. (групповое изнасилование без предварительного сговора) на ч.1 (просто изнасилование).

Вопроса о возмещении морального или материального ущерба потерпевшая не ставила.

Курманиязов и Умбеталиев были арестованы в зале суда. Отбывать срок им предстоит в Кушмурунской колонии.

Отягчающих обстоятельств суд не нашел. В качестве смягчающих учел наличие двух несовершеннолетних детей у одного из подсудимых.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.
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Комментарии к новости
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§ Йцукен
Re: Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда...
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да вы чего озверели там все что ли, минимум пять давать надо. Сейчас 2.5 года, потом амнистия и эти уроды выйдут на свободу не просидев 1.5 лет. Дело конечно странное, почему она не кричала большой вопрос, но с другой стороны она никакой материальной выгоды не искала.
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§ Обликоморале
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6380
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.07.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маловато дали.
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* Victor Yang
Re: Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11726
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.07.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да как так-то? 2,5 года??!
А вот кричать было нужно - и будить всех попутчиков.
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* maxsaf
Re: Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2391
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Подсудимые вину так и не признали, уверяя, что это был секс по обоюдному согласию

Женщина не сопротивлялась, на помощь не звала. Просто ей не особо понравилось - и сломала две судьбы. Почему такой вариант не рассматривался? Надо уже как-то определяться - либо равенство, либо женщина - слабый пол.
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§ Обликоморале
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6380
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.07.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Женщина не сопротивлялась, на помощь не звала.

И не говори, сама ещё поди позвала и по очереди. Один не удовлетворил потребности, давай другого. А может денег заработать захотела или так мстила мужскому полу. Вообще версий можно накидать много.
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§ Vital
Re: Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7814
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.07.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Просто второй был лишний. Она сначала подумал что в неё влюбился молодой, красивый проводник, отдалась. А когда второй пришёл испытала шок,. С утра пришла в себя и поняла что её износиловали))) :-o
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§ таноми52
Re: Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 810
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.07.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Женщина не сопротивлялась, на помощь не звала. Просто ей не особо понравилось - и сломала две судьбы.


А они, "пострадавшие со сломанными судьбами" о чём думали? Или, вернее, ЧЕМ думали?

Цитата:
maxsaf:
Надо уже как-то определяться - либо равенство, либо женщина - слабый пол.


Равенство в чём? Природа как-то это соизмерила. А если Вы о социуме, то здесь речь о равенстве прав ЧЕЛОВЕКА, независимо, мужчина это или женщина.
И, вообще, Макс, это вы у себя на Западе боритесь с мужеподобными феминистками. У нас пока,слава Богу, перегибов нет.

"...Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет."

На основание чего им дали так мало? Секс по обоюдному согласию? Сколько они ей заплатили? Или обещали заплатить? В суде, вроде, сумма не прозвучала. Получается, нимфоманка?
Оболгали просто женщину. Скорее всего, она из тех, кого даже по внешнему виду характеризуют -"жертва". На бойкую, уверенную особу не посмели бы наброситься.
Но поражает, что такое возможно даже в поездах! При исполнении, так сказать,
служебных обязанностей.
"...это не единичный случай, когда пассажирок пытаются изнасиловать или насилуют сотрудники «Казахстан Темир жолы»" !!!
Что за сброд там работает? Калёным железом надо выжигать, а не давать столь мягкие наказания!
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* maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2391
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А они, "пострадавшие со сломанными судьбами" о чём думали?

А им надо было с нее расписку брать? Ну вот предположим, даме захотелось, и молодой человек не против. Реально обоюдно . Дальше что делать? Закрепить договором побыстрому или не знаю, сфоткаться вместе счастливыми до и после? Почему одна говорит было, другой - не было, свидетелей нет, а верят даме? Ведь они привыкают к такому и потом крутят как хотят, кто-то денег зарабатывает, кто-то тачки получает в подарок. За что? Вымогательство.
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§ Обликоморале
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6380
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.07.19 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
кто-то тачки получает в подарок.

Тачку кому то подарил. Понятно. :lol:
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§ таноми52
Re: Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 810
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.07.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А им надо было с нее расписку брать?.......


И дальше такой же бред! Вы,Макс, представились сейчас мне быдловатым мужиком в майке и тренниках, сидящим на кухне с рядом пивных бутылок на столе и "рассуждающим" на эту тему.Цитата:
maxsaf:


Ведь они привыкают к такому и потом крутят как хотят, кто-то денег зарабатывает, кто-то тачки получает в подарок. За что? Вымогательств


Всё таки, надеюсь, что ТАК Вы проявляете индивидуальное чувство юмора
:-)
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* Змея Подколодная
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 26.07.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а верят даме?

Судмедэкспертиза не в счет?
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* maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2391
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Всё таки, надеюсь, что ТАК Вы проявляете индивидуальное чувство юмора

Мне бы было не до смеха. Видимо просто везло. Я женским вниманием не был обделен.
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* maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2391
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Судмедэкспертиза не в счет?

Какая? Побои сняли?
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* Змея Подколодная
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 26.07.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Какая? Побои сняли?

КН писали, что экспертиза подтвердила изнасилование. Значит вопрос не стоит- было или не было. Было. А вот по обоюдному согласию или нет, это уже совсем другая история. Думать надо, лучше конечно головой.
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* maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2391
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

Я нг читаю. Тут такого не сказано.
Цитата:
таноми52:
по внешнему виду характеризуют -"жертва"

35 лет, бизнес-вумен, доктор наук. Ну-ну, тихая такая...
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