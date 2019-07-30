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30.07.19 01:37
peshexod
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
yudjin: НО всё это будет просто выпуск пара, ВСЁ, я подчёркиваю, ВСЁ уже решено и ручные "одобрямсы" уже заряжены на нужное решение. Сопротивляться бесполезно! Такова нурреальность,...
30.07.19 00:58
Кушмурунец23
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Vital: где буду им показывать круглые сутки про космонавтов. Супер! Лучше всего про одного, самого улыбающегося первого космонавта в мире) 8-) 8-) 8-) [Исправлено: Кушмурунец23, 30.07.2019 -...
30.07.19 00:34
Кушмурунец23
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Игорь Васильевич: а то этот фанатик Русского мира Я тоже люблю руссий мир, еще и потому что я сам русский, все мои родные русские, родился и живу в родном Казахстане, но очень уважаю и люблю...
30.07.19 00:31
Vital
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Кушмурунец23: Наоборот. Предлагаю отключить им инет и подключить только спец канал где буду им показывать круглые сутки про космонавтов.))
30.07.19 00:23
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Изнасилование в "Тальго": транспортная прокуратура подала апелляцию

29 июля 2019, 23:13 |  Криминал

Костанайская транспортная прокуратура подала апелляцию по делу об изнасиловании в "Тальго". Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный транспортный прокурор Казахстана Ернат Сыбанкулов, передает Tengrinews.kz.

- Главной транспортной прокуратурой изучен приговор суда в отношении проводников поезда № 98 за совершение изнасилования пассажирки. В результате Костанайской транспортной прокуратурой в суд внесено апелляционное ходатайство об изменении приговора и применении в отношении осужденных более строгого наказания, - написал он.

Жительницу Актюбинской области изнасиловали в "Тальго" в сентябре 2018 года. Случай вызвал резонанс, после того как пострадавшая обратилась в фонд "НеМолчи.kz". Лидер движения Дина Смаилова на своей странице в Facebook рассказала о произошедшем. По ее словам, молодая женщина возвращалась из Нур-Султана в Актобе
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§ Vital
Re: Изнасилование в "Тальго": транспортная...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7840
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.07.19 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодой человек хватит мне уже тыкать. Я не девочка.
-извините не как не могу попасть.
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Да. Лучшая рекреационная зона - это торгово-развлекательный центр.
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