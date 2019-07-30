Изнасилование в "Тальго": транспортная прокуратура подала апелляцию
Костанайская транспортная прокуратура подала апелляцию по делу об изнасиловании в "Тальго". Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный транспортный прокурор Казахстана Ернат Сыбанкулов, передает Tengrinews.kz.
- Главной транспортной прокуратурой изучен приговор суда в отношении проводников поезда № 98 за совершение изнасилования пассажирки. В результате Костанайской транспортной прокуратурой в суд внесено апелляционное ходатайство об изменении приговора и применении в отношении осужденных более строгого наказания, - написал он.
Жительницу Актюбинской области изнасиловали в "Тальго" в сентябре 2018 года. Случай вызвал резонанс, после того как пострадавшая обратилась в фонд "НеМолчи.kz". Лидер движения Дина Смаилова на своей странице в Facebook рассказала о произошедшем. По ее словам, молодая женщина возвращалась из Нур-Султана в Актобе
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 0
Всего: 100
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Букмекерская контора онлайн ставки круглосуточно
Ольга Колоколова: Вот и я cомневаюсь. В вашем умении читать и видеть Не сомневайтесь и не обижайтесь. Я прекрасно понимаю, что ни словом единым сыт журналист и на митингах массы не только по...
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
yudjin: НО всё это будет просто выпуск пара, ВСЁ, я подчёркиваю, ВСЁ уже решено и ручные "одобрямсы" уже заряжены на нужное решение. Сопротивляться бесполезно! Такова нурреальность,...
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Vital: где буду им показывать круглые сутки про космонавтов. Супер! Лучше всего про одного, самого улыбающегося первого космонавта в мире) 8-) 8-) 8-) [Исправлено: Кушмурунец23, 30.07.2019 -...
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Игорь Васильевич: а то этот фанатик Русского мира Я тоже люблю руссий мир, еще и потому что я сам русский, все мои родные русские, родился и живу в родном Казахстане, но очень уважаю и люблю...
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Кушмурунец23: Наоборот. Предлагаю отключить им инет и подключить только спец канал где буду им показывать круглые сутки про космонавтов.))