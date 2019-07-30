Изнасилование в "Тальго": транспортная прокуратура подала апелляцию

Костанайская транспортная прокуратура подала апелляцию по делу об изнасиловании в "Тальго". Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный транспортный прокурор Казахстана Ернат Сыбанкулов, передает Tengrinews.kz.

- Главной транспортной прокуратурой изучен приговор суда в отношении проводников поезда № 98 за совершение изнасилования пассажирки. В результате Костанайской транспортной прокуратурой в суд внесено апелляционное ходатайство об изменении приговора и применении в отношении осужденных более строгого наказания, - написал он.

Жительницу Актюбинской области изнасиловали в "Тальго" в сентябре 2018 года. Случай вызвал резонанс, после того как пострадавшая обратилась в фонд "НеМолчи.kz". Лидер движения Дина Смаилова на своей странице в Facebook рассказала о произошедшем. По ее словам, молодая женщина возвращалась из Нур-Султана в Актобе