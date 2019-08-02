Форум
Горожанин_kst
Улица Чкалова и мини-рынок! Или уже не мини?!
yudjin: Хуже чем наш отрезок Чкалова, в микрорайонах, уже только просека в лесу.
02.08.19 11:59
jekiboy
Дело в отношении водителя «скорой помощи» рассматривают в Костанае
dandiv: Что-то я не помню такого толкования в ПДД, а Вы - водители видели в ПДД такое? раздел 10(Скорость движения) пункт 4 подпункт 5.резко тормозить, если это не требуется для предотвращения...
02.08.19 11:42
alex_60
Евгений ШИБАРШИН: Заезженная пластинка
название статьи дает сама себе ответ. добавить нечего.
02.08.19 11:39
yudjin
Улица Чкалова и мини-рынок! Или уже не мини?!
alex_60: та же изувеченная Абая. так и здесь будет. И ведь, что самое печальное, что многое за что берутся новые тендерные освоители бюджета получается либо похабно, либо не лучше прежнего, а...
02.08.19 11:38
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Приходил ко мне мужик, местный и посоветовал, нанеси ответный визит вежливости. выбери дерево где листьев побольше и повыше , и посоветуй ему его кронировать. фото образцов кронирования...
02.08.19 11:34
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

«В «Тоболе» происходит оптимизация расходов» - директор клуба рассказал об отставке Газзаева и борьбе за золото

2 августа 2019, 10:41 |  Спорт
Директор ФК "Тобол" Николай Панин в интервью пресс-службе клуба извинился перед болельщиками за последние результаты команды, провал в Лиге Европыи отметил, что футболисты и работники клуба сейчас переживают не меньше.

— По какой причине клуб расстался с Владимиром Газзаевым?

— Мы благодарим Владимира Валерьевича за ту работу, которую он проделал в Костанае. Однако «Тобол» живет по средствам и еще перед началом Лиги Европы обсуждался вопрос о возможной оптимизации бюджета, - рассказал Панин. - Перед клубом стояла задача пройти два раунда Лиги Европы, в этом случае мы могли бы полагаться на выплаты из УЕФА, а также дополнительное финансирование, чтобы продолжать работу в прежнем режиме. Но мы, к сожалению, покинули Лигу Европы уже после первого раунда. Сейчас в «Тоболе» происходит оптимизация финансовых расходов.

По словам Панина, руководство клуба было вынуждено предложить футболистам пойти на оптимизацию расходов. Газзаев не был согласен с таким положением дел и подал в отставку.

- По собственной инициативе, понимая непростую финансовую ситуацию «Тобола», клуб покинули технический директор Владимир Нидергаус и тренер Андрей Мирошниченко. Тем самым они облегчили зарплатную ведомость. Отмечу, что никто из них не попросил каких-то дополнительных компенсаций, войдя в положение «Тобола» и показав пример игрокам. Все футболисты, которые сейчас в клубе, согласились на оптимизацию расходов, чтобы продолжать защищать цвета желто-зеленых.

— В своем интервью Владимир Газзаев отметил, что команда была готова к борьбе за золото.

— По меньшей мере такая формулировка некорректна. О каком чемпионстве можно рассуждать, когда речь шла о существовании клуба в целом. Недавно был озвучен бюджет «Астаны», который примерно в три раза больше нашего. Мы можем выступать достойно, но для достижения первого места нужно усиление, а на это необходим серьезный бюджет.

— Многие опасаются, что сейчас у «Тобола» появятся долги.

— В прошлом году я уже давал интервью на эту тему, раньше у нас были долги, но сейчас они все погашены. Я видел, что наши недоброжелатели предрекают не радужный сценарий развития событий, что нас ждут судебные тяжбы с игроками и футбольными организациями. Хочу успокоить болельщиков, у нас действительно уменьшился бюджет, но финансирование стабильное. Никаких задолженностей у клуба нет. Мы проводим оптимизацию, но все футболисты и работники «Тобола» получают свои зарплаты вовремя.

По словам директора ФК, еще ничего не потеряно - «Тобол» остается в верхней части таблицы.

- Сейчас наступает такой момент, когда крайне важна поддержка болельщиков, наших трибун, - сказал Панин. -  Отмечу, что после отставки Газзаева, футболисты выступили с инициативой о назначении главным тренером Нурбола Жумаскалиева. Мы верим в тренерский дуэт, который был назначен на минувшей неделе. Жумаскалиев и Муканов много лет отдали «Тоболу», они оба являются легендами клуба и сделают все, чтобы мы выступили достойно в этом году. Самое главное – поддержка, вместе нам будет легче прервать эту неприятную серию и продолжить борьбу.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
02.08.19 11:31 "Папа парад", экстрим-шоу и концерт "Артик и Асти" - как рудничане отметят 62-й день рождения города
02.08.19 10:05 Сколько дней отдохнут казахстанцы в августе
02.08.19 09:51 Евгений ШИБАРШИН: Заезженная пластинка
01.08.19 19:15 Первую эндоваскулярную операцию у пациента с мальформацией сосудов головного мозга провели в Костанае
01.08.19 16:18 На что идут казахстанцы для покупки дешевых иномарок в Армении
01.08.19 13:51 "Будьте осторожны!" - посол Таджикистана в РК затронул тему экстремизма на встрече в Костанае
01.08.19 13:11 Подачу горячей воды ограничат на 2 недели в 4-х домах и 3-х объектах в Костанае
01.08.19 12:09 Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате Костаная
01.08.19 11:26 Виновным в организации "электронных казино" признал суд 26-летнего костанайца
01.08.19 10:27 Электроэнергию отключат на один день в двух районах Костаная

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Ахмат
Re: «В «Тоболе» происходит оптимизация расходов» - директор...
Ахмат


(Пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 02.08.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Верим в тебя "Тобол"! у всех бывают темные времена, надеюсь в скором времени клуб поправит свою работу и вернется в чемпионский строй
Профайл

§ alex_60
«В «Тоболе» происходит оптимизация расходов» - директор клуба рассказал об отставке Газзаева и борьбе за золото
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4249
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///футболисты выступили с инициативой о назначении главным тренером Нурбола Жумаскалиева///

что -то уже за гранью...
футболисты назначают себе тренера.
который и не тренер то в принципе для команды
уровня премьер лиги.

[Исправлено: alex_60, 02.08.2019 - 10:55]
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Костанайской области прошел масштабный субботник «Бірге - таза Қазақстан». В Костанайской области за полдня вывезли 1 000 тонн мусора, но, как оказалось, он тут же появился снова. Имеют ли смысл подобные акции?
Да. Вода камень точит, если все время убирать, люди привыкнут не мусорить.
Да. Но одновременно с субботниками надо наглядно, показательно и постоянно штрафовать нарушителей.
Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 146
Пользователей: 2
Всего: 148

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх