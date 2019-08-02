— По какой причине клуб расстался с Владимиром Газзаевым?
— Мы благодарим Владимира Валерьевича за ту работу, которую он проделал в Костанае. Однако «Тобол» живет по средствам и еще перед началом Лиги Европы обсуждался вопрос о возможной оптимизации бюджета, - рассказал Панин. - Перед клубом стояла задача пройти два раунда Лиги Европы, в этом случае мы могли бы полагаться на выплаты из УЕФА, а также дополнительное финансирование, чтобы продолжать работу в прежнем режиме. Но мы, к сожалению, покинули Лигу Европы уже после первого раунда. Сейчас в «Тоболе» происходит оптимизация финансовых расходов.
По словам Панина, руководство клуба было вынуждено предложить футболистам пойти на оптимизацию расходов. Газзаев не был согласен с таким положением дел и подал в отставку.
- По собственной инициативе, понимая непростую финансовую ситуацию «Тобола», клуб покинули технический директор Владимир Нидергаус и тренер Андрей Мирошниченко. Тем самым они облегчили зарплатную ведомость. Отмечу, что никто из них не попросил каких-то дополнительных компенсаций, войдя в положение «Тобола» и показав пример игрокам. Все футболисты, которые сейчас в клубе, согласились на оптимизацию расходов, чтобы продолжать защищать цвета желто-зеленых.
— В своем интервью Владимир Газзаев отметил, что команда была готова к борьбе за золото.
— По меньшей мере такая формулировка некорректна. О каком чемпионстве можно рассуждать, когда речь шла о существовании клуба в целом. Недавно был озвучен бюджет «Астаны», который примерно в три раза больше нашего. Мы можем выступать достойно, но для достижения первого места нужно усиление, а на это необходим серьезный бюджет.
— Многие опасаются, что сейчас у «Тобола» появятся долги.
— В прошлом году я уже давал интервью на эту тему, раньше у нас были долги, но сейчас они все погашены. Я видел, что наши недоброжелатели предрекают не радужный сценарий развития событий, что нас ждут судебные тяжбы с игроками и футбольными организациями. Хочу успокоить болельщиков, у нас действительно уменьшился бюджет, но финансирование стабильное. Никаких задолженностей у клуба нет. Мы проводим оптимизацию, но все футболисты и работники «Тобола» получают свои зарплаты вовремя.
По словам директора ФК, еще ничего не потеряно - «Тобол» остается в верхней части таблицы.
- Сейчас наступает такой момент, когда крайне важна поддержка болельщиков, наших трибун, - сказал Панин. - Отмечу, что после отставки Газзаева, футболисты выступили с инициативой о назначении главным тренером Нурбола Жумаскалиева. Мы верим в тренерский дуэт, который был назначен на минувшей неделе. Жумаскалиев и Муканов много лет отдали «Тоболу», они оба являются легендами клуба и сделают все, чтобы мы выступили достойно в этом году. Самое главное – поддержка, вместе нам будет легче прервать эту неприятную серию и продолжить борьбу.
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