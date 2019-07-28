"Тобол" проиграл в первом матче с Жумаскалиевым после грубой ошибки голкипера
Костанайцы потерпели второе второе поражение кряду, передают Vesti.kz.
Фото ФК "Тобол"
Костанайский "Тобол" потерпел поражение от кызылординского "Кайсара" в 20-м туре казахстанской премьер-лиги.
Матч прошел в Костанае и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.
В составе победителей дубль оформил Куле Мбомбо (8-я и 21-я минуты). Причем второй гол форвард "волков" забил после ошибки голкипера костанайцев Эмиля Балаева, который сначала неудачно сыграл на выходе, а затем не смог выбить мяч.
В компенсированное ко второму тайму времени хозяева и вовсе остались в меньшинстве. С поля за вторую желтую карточку был удален защитник Виктор Дмитренко.
Футболисты "Астаны" в 20-м туре казахстанской премьер-лиги одержали победу над "Таразом" .
Благодаря этой победе "Астана" набрала 41 очко и вернула себе лидерство в турнирной таблице, оттеснив "Тобол" (39) на второе место.
Для "Тобола" эта игра стала первой под руководством Нурбола Жумаскалиева, исполняющего обязанности главного тренера. Костанайцы потерпели второе поражение кряду, у команды осталось 39 очков.
Напомним, 21 июля россиянин Владимир Газзаев объявил об уходе с поста главного тренера "Тобола". В последнем матче с ним костанайский клуб сыграл вничью с люксембургским "Женессом" и сенсационно вылетел из Лиги Европы.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 112
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк: ресурс дружественный чинушам похвалил Сравнение с тобой - это не похвала. Это сравнение. Вы одинаковы в процентном соотношении хороших текстов. Они бывают, но настолько редки, что...
Изнасилование в Казахстане не считается тяжким преступлением! Казахстанцы возмущены приговором проводникам-насильникам
Женщина пытается скрыть это от своих близких и родных. Теперь, видимо, правильнее сказать - пыталась. Спасибо всем, кто ей в этом "помог".
"Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная женщина!", - правозащитница прокомментировала приговор в отношении насильников
zakon.kz сообщает:"Приговор проводникам-насильникам изучает прокуратура. Решение суда, возможно, пересмотрят...В настоящее время приговор суда изучается на предмет законности и...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале: Дракош, а ты на митинге в Саксонии был? :lol: Я живу не в Саксонии, а живу в Нижней Саксонии. У нас никаких выборов - нет... ;-) :-o
Флуд и оффтопик (часть 4)
А ещё мы пели, "Кустанай наш Кустанай, Кустанай наш родный край..." И это в Бердичеве ;-)