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"Тобол" проиграл в первом матче с Жумаскалиевым после грубой ошибки голкипера

28 июля 2019, 20:56 |  Спорт

Костанайцы потерпели второе второе поражение кряду, передают Vesti.kz.

Фото ФК "Тобол"

Костанайский "Тобол" потерпел поражение от кызылординского "Кайсара" в 20-м туре казахстанской премьер-лиги.

Матч прошел в Костанае и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. 

В составе победителей дубль оформил Куле Мбомбо (8-я и 21-я минуты). Причем второй гол форвард "волков" забил после ошибки голкипера костанайцев Эмиля Балаева, который сначала неудачно сыграл на выходе, а затем не смог выбить мяч.

В компенсированное ко второму тайму времени хозяева и вовсе остались в меньшинстве. С поля за вторую желтую карточку был удален защитник Виктор Дмитренко.

Футболисты "Астаны" в 20-м туре казахстанской премьер-лиги одержали победу над "Таразом" .

Благодаря этой победе "Астана" набрала 41 очко и вернула себе лидерство в турнирной таблице, оттеснив  "Тобол" (39) на второе место.

Для "Тобола" эта игра стала первой под руководством Нурбола Жумаскалиева, исполняющего обязанности главного тренера. Костанайцы потерпели второе поражение кряду, у команды осталось 39 очков.

Напомним, 21 июля россиянин Владимир Газзаев объявил об уходе с поста главного тренера "Тобола". В последнем матче с ним костанайский клуб сыграл вничью с люксембургским "Женессом" и сенсационно вылетел из Лиги Европы. 
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