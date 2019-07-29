Приговор по изнасилованию в "Тальго" проверят на законность
Главный транспортный прокурор Ернат Сыбанкулов заявил, что изучит приговор по делу об изнасиловании пассажирки проводниками поезда Нур-Султан - Актобе на предмет законности и обоснованности, передает Tengrinews.kz.
Фото из архива "НГ"
"Относительно уголовного дела по факту изнасилования пассажирки, имевшего место в вагоне поезда №98 сообщением "Нұрлы жол - Актобе", Главная транспортная прокуратура сообщает, что в ходе судебных прений прокурор поддержал обвинение в полном объеме и просил осудить виновных лиц к 6 годам 6 месяцам лишения свободы. Суд принял иное решение. В настоящее время приговор суда изучается на предмет законности и обоснованности", - сообщил Сыбанкулов в Facebook.
Проводников Умбеталиева и Курманиязова признали виновными в изнасиловании пассажирки поезда Нур-Султан - Актобе, их приговорили к двум годам шести месяцам лишения свободы.
Случай вызвал резонанс, после того как пострадавшая обратилась в фонд "НеМолчи.kz". Лидер движения Дина Смаилова на своей странице в Facebook рассказала о произошедшем. По ее словам, молодая женщина возвращалась из Нур-Султана в Актобе.
Пострадавшая, доктор наук и успешный бизнесмен из Актобе, намерена опротестовать приговор костанайского суда.
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