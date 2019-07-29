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Обликоморале
Религия или Наука
maxsaf: Ещё не вечер. Бог милостив. Пока предупреждает.
29.07.19 10:38
Горожанин_kst
«Люди берут кассовые аппараты домой, чтобы добить чек» - торгующие на рынках Костаная о проблемах с ККМ
Дают такие справки.Знаю лично о таких случаях. Беда в том что митинговать готовы все, а решать свои проблемы индивидуально не приучены. Боязно,ибо знают, что в случае чего за каждым грешки имеются.
29.07.19 10:33
maxsaf
Религия или Наука
Боюсь, это не самый тяжкий из моих повседневных грехов ))
29.07.19 10:08
Обликоморале
Религия или Наука
maxsaf: "Сорочки для крещения" Это Всевышний тебе подает знаки, что богохульствуешь чутка.
29.07.19 09:32
Universer
«Люди берут кассовые аппараты домой, чтобы добить чек» - торгующие на рынках Костаная о проблемах с ККМ
Горожанин_kst: А в чём, собственно, проблема? Согласно тому же налоговому кодексу, в местах с отсутствием связи применяется обычная ККМ. Берите справки об отсутствии и работайте на обычной...
29.07.19 09:11
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Приговор по изнасилованию в "Тальго" проверят на законность

29 июля 2019, 08:40 |  Криминал

Главный транспортный прокурор Ернат Сыбанкулов заявил, что изучит приговор по делу об изнасиловании пассажирки проводниками поезда Нур-Султан - Актобе на предмет законности и обоснованности, передает Tengrinews.kz.

Фото из архива "НГ"

"Относительно уголовного дела по факту изнасилования пассажирки, имевшего место в вагоне поезда №98 сообщением "Нұрлы жол - Актобе", Главная транспортная прокуратура сообщает, что в ходе судебных прений прокурор поддержал обвинение в полном объеме и просил осудить виновных лиц к 6 годам 6 месяцам лишения свободы. Суд принял иное решение. В настоящее время приговор суда изучается на предмет законности и обоснованности", - сообщил Сыбанкулов в Facebook.

Проводников Умбеталиева и Курманиязова признали виновными в изнасиловании пассажирки поезда Нур-Султан - Актобе, их приговорили к двум годам шести месяцам лишения свободы.

Случай вызвал резонанс, после того как пострадавшая обратилась в фонд "НеМолчи.kz". Лидер движения Дина Смаилова на своей странице в Facebook рассказала о произошедшем. По ее словам, молодая женщина возвращалась из Нур-Султана в Актобе.

Пострадавшая, доктор наук и успешный бизнесмен из Актобе, намерена опротестовать приговор костанайского суда.
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§ maxsaf
Re: Приговор по изнасилованию в "Тальго" проверят на...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2438
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А пусть всех на полиграфе проверят. В Казахстане же надеюсь есть уже такое. Или он один, в НурСултане и по записи? :-)
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